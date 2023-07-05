寶可夢「大木博士」賣房：帶一個走吧　房仲鬼才行銷萬人朝聖

▲房仲寶可夢行銷「帶一個夥伴走吧」，吸引萬人朝聖。（圖／網友授權使用）

網搜小組／趙蔡州報導

有網友日前經過台中龍井區一處騎樓時，發現牆上貼著一張特殊的廣告，原來是有房仲為了宣傳待售屋，把房子轉變成寶可夢精靈，再透過動漫寶可夢中的角色「大木博士」一句話「帶一個夥伴走吧」，吸引路過的民眾把紙條帶走，貼文一出立刻引發網友熱議，其他人看了紛紛讚嘆說「根本是鬼才行銷！」

原PO在臉書社團「路上觀察學院」表示，他1日晚上散步行經龍井區一處騎樓時，發現旁邊的牆上貼著一張A4大小的房仲廣告，廣告上除了印有動漫寶可夢中的角色大木博士，旁邊還用粗體的字寫下「注意，外面太危險了，帶一個夥伴走吧」，整個畫面相當吸睛。

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特別的是，A4紙下方原本應該有9張字條，不過其中3張字條已被人撕下，剩餘的6張字條分別印著6個不同的寶可夢精靈及QR code，各別代表著6間不同的待售屋與介紹連結，讓原PO看了忍不住笑說「超有效的推銷方式，有點在意被拿走的那3張圖案是什麼」。

照片一出立刻引發網友熱議，吸引超過1.7萬人按讚討論，有人說「我想要可達鴨那張」、「我比較在意，為什麼會有那個自由的男人」、「那三張是大木博士自己撕走的吧」、「根本是鬼才行銷」、「可達鴨幫我留著，我要」、「厲害的行銷」。但也有人說，「小心，未授權就用在商業行為，天堂的法務很恐怖的」、「遇到任天堂法務就GG了，商業行為要授權啊」。