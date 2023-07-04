新北砂石車轉彎撞倒單車老伯　連人帶車輾壓卡車底

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名單車騎士遭砂石車右轉撞倒，男子連人帶車被車輾壓，卡在車底，造成全身多處擦挫傷，右腳骨折變形，警消救護人員到場，除了緊急幫男子注射靜脈輸液，並利用器材協助脫困，經送往新店慈濟醫院救治，幸好無生命危險，詳細原因待警方調查。

▲單車阿伯被砂石車輾壓卡車底，造成他右腳骨折 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，4日下午3時許，76歲江姓老伯騎著腳踏車行經新店區中央路、央北二路口時，48歲陳姓男子駕駛砂石車右轉彎，疑視線死角不慎撞倒老伯，他連人帶車被輾壓卡在車底，目擊民眾發現立即報警協助。

▼單車阿伯被砂石車輾壓卡車底，救護人員注射靜脈輸液 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消到場立即對老伯打上靜脈輸液，並利用救助器材協助他脫困，事故造成他右腳骨折變形，經救護人員送往新店慈濟醫院救治無生命危險，詳細原因待警方調查。

新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋呼籲，大型車輛視線死角為車輛前後方及左右兩側，轉彎時亦會產生內輪差現象，汽、機車、自行車及行人於道路通行及轉彎時，應盡量遠離大型車輛，避免進入大型車視野死角區域而發生意外，確保行車安全。

▼單車阿伯被砂石車輾壓卡車底 。（圖／記者陳以昇翻攝）