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新店逆子吵架弒母斷頭　壓地猛砍「鈍掉再換另一把」

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區發生逆倫弒親悲劇。59歲連姓男子在住處持菜刀砍殺84歲詹姓老母親頸部，詹婦當場趴臥在客廳血泊中，但連男仍未收手，持續猛砍到手上菜刀鈍掉，返回廚房拿另把菜刀猛砍，直到詹婦頸部完全斷裂才願停手。家屬表示，連男平時在餐廳洗碗，今天（4日）固定休假，不知為何發生此事。

▲新北市新店區新生街發生弒母命案。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

▲連男將母親推倒後，壓在地上朝頸部猛砍，菜刀鈍化還換另把。（圖／記者陸運陞翻攝）

據悉，今早連男疑似與媽媽在客廳發生爭吵，連男盛怒之下，走進廚房拿起菜刀，返回客廳當面將媽媽推倒、撞到沙發跌落在地，他接著壓住對方頭部，並朝頸部猛砍，連砍數刀後，菜刀開始鈍化，但他不顧已斷氣的媽媽，返回廚房再拿另把菜刀猛砍，直到其頸部完全斷裂為止。

▲新店逆子弒母，大姊接獲警方通知，緊急趕回家中。（圖／記者陸運陞攝）

▲連男姊姊表示，家中弟弟與母親同住，平常關係良好，不知為何發生此事。（圖／記者陸運陞攝）

家屬表示，死者育有4男1女，連男排行第三，多年前娶越南籍女子為妻，並育有一對兒女，兒女們因工作及就學，長期不住在家中，家中僅有連男與妻子、死者同住；連男平時會帶死者外出運動，也會陪死者到山上種菜，還送到市場販售；連男另外還在餐廳擔任洗碗工，固定每周二休息，就待在家中陪母親，感情算是不錯，不知為何發生這起憾事。

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