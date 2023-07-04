新店逆子趁媽媽吃飯「背後襲擊」猛砍！砍下頭顱才停手

記者柯振中／綜合報導

新北市新店區新生街4日下午發生恐怖命案，59歲連姓男子持2把菜刀砍下84歲詹姓母親的頭顱，警方到場時已屍首分離，場面十分驚悚。據了解，連男疑似是趁著母親吃飯時作案，從後方突然襲擊，且第一刀下去時母親仍未身亡，而他直到砍下頭顱才罷手，行徑泯滅人性，詳細案情為何，仍待進一步釐清。

▲連男持刀弒母，將媽媽的頭顱砍下來才罷手。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）



這起事件發生在4日下午，連男疑似與老母發生爭執，憤而持刀行兇。鄰居察覺異狀後上前關切，發現恐怖的命案現場，嚇得立即報警。

▲▼連男疑似是趁著母親用餐，從背後將人推倒，再持菜刀猛砍。



警方獲報後前往命案現場，發現詹女已經明顯死亡，頭部、頸部都有刀傷，遺體旁邊還有2把菜刀，連男則是衣物沾染血跡，繼續待在屋內。

後來經過調查，連男平時與母親關係不錯，3日還有一起上山種菜、運動，母子倆一起出門的情況並不罕見，沒想到4日上午2人起了爭執，下午就發生驚悚命案，讓鄰居捏一把冷汗。

根據《自由時報》報導，事件發生時，詹女疑似正在吃午餐，而連男從身後接近，推倒媽媽以後開始持刀砍殺，第一刀下去時詹女尚未斷氣，連男接著不斷猛砍，直到母親身首分離才罷手，行為泯滅人性。

連男一家共有5兄弟，上面還有大姊、哥哥，下面則是2個弟弟，犯下這起命案以後，他拒絕回答任何問題，警方為此通知連男大姊到案，希望能透過溫情喊話，來讓連男鬆口吐實。詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。