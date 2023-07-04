17歲少年遛個狗「失蹤8年」　被發現時全身傷！精神錯亂自認14歲

▲美國一名17歲少年失蹤8年才被找到，身上卻有遭施暴的痕跡，甚至以為自己只有14歲，身心狀態極差。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國德州2015年有一名17歲少年在家附近遛狗時失蹤，經過8年之久，家人終於在1日找到了現年已經25歲的他。據外媒報導，他被發現的地點是距離原本住處約8英里（約12.8公里）外的一座教堂，然而，他身上有施暴痕跡，頭部流血，精神狀態非常差，不但以為自己是14歲，也記錯自己的姓名，並且很難開口說話。

根據NBC、紐約郵報等外媒報導，2015年3月6日德州休士頓一名17歲少年在家附近遛著2隻狗，這也是他最後一次被人目擊，當時2隻狗自行找到路回家時牽繩已經不見，而少年也就此失蹤長達8年。直到1日有好心人在一間教堂外發現了現年已經25歲的他，並打911緊急電話將人送醫治療。

男子的母親表示，兒子被發現時身上有割傷和瘀青，頭髮上還沾有血，她相信兒子可能遭到虐待而身心受創，不過他身上仍然戴著一條亡兄的項鍊，在失蹤前他也總是戴著它，因為他曾在2011年目睹哥哥在一場摩拖車事故中死亡。

▲男子獲救後身上有部分傷勢，且不願被人觸碰或擁抱，目前仍在住院中。（圖／翻攝自Facebook）

家屬在臉書PO文透露，男子失蹤8年被發現後，以為自己今年仍是14歲，連自己的名字都講錯，如果試圖觸摸或擁抱他，他會直覺地後退，以為有人要打他。家屬還說，男子正在住院治療中，目前身體與精神狀態非常糟糕，無法好好說話，「醫生說不要糾正他，就讓他先這樣，直到他開始接受進一步治療，再開始療癒與恢復。」

非營利組織Texas EquuSearch於2015年發布的協尋資訊指出，失蹤少年患有憂鬱症、創傷後壓力症候群（PTSD）與焦慮症，曾試圖輕生，可能是因為未按時服藥而迷路，另外少年也患有氣喘，但失蹤時並未帶著吸入劑，據家屬說法，少年對陌生人非常警戒。

當局正在調查男子失蹤時的情況，並試圖找出他過去8年來身在何處，警方預計於5日對他進行問訊。8年前曾參與尋人行動的Texas EquuSearch中心主任米勒（Tim Miller）表示，能找到人確實是個奇蹟，「我甚至很難說我們到底搜索了幾次，找了多少線索和跡象，又就這樣消失。」他說，現在男子回來了，仍有很多疑問待解開，「很多事需要調查，看看發生了什麼事，在哪裡、如何發生的。」

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