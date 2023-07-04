東港區漁會漁民節表揚　繩釣漁船第1名獲黃金6.5錢

▲繩釣漁船第1名林正忠與漁會總幹事鄭鈺宸 。（圖／東港區漁會提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

112年度東港區漁會漁民節表揚大會今（4）在該區漁會舉行，會中表揚各類競賽優秀人員，其中金銓益號林正忠拿到黃金最大獎6.5錢，獲增產競賽CT4以上繩釣漁船的第1名，76歲葉新洲勇健從漁獲「資深漁民」獎，造福昌號曹能造連續二年蟬聯CT3以下延繩釣漁船組冠軍，黑鮪魚組冠軍由昇豐28號陳聰賢拿下，拖網漁船組林安邦、鄭仲傑連續三年均入選，永福漁8號林安邦獲第1名。

表揚大會，由該漁會理事長蕭文明主持，漁業署公關科長林晏如、屏東縣政府農業處處長鄭永裕、全國漁會秘書田士金、屏東縣議員林蔡鳳梅、海巡署鑑隊分署副分署長楊朝卿、東港鎮代表洪慶田、吳金福等多名鎮民代表與會。

林正忠、曹能造、林安邦、陳聰賢、黃順德、洪文遠等60位表現傑出漁民，分別獲頒黃金、獎盃（狀）、禮券等獎品，共送出黃金3兩4錢、禮券14萬8仟多元。

模範及優秀承銷人積極配合漁獲運銷工作，有效拓銷國內外市場，由承銷商謝金燕、洪書豪、曾省城等8人榮獲，優良推廣人員有由櫻花蝦產銷班員黃嘉昇、家政班幹部蔡陳姿淑等5人獲獎。

而模範漁民及有功從業人員，共頒出11個獎項60人獲獎，模範增產競賽CT4以上和CT3以下延繩釣漁船主、拖網漁獲成績優良漁船主、黑鮪魚成績優良漁船主、模範漁民及優良供銷人員、外籍優良漁船主、國外基地冷凍漁獲優良漁船主、模範承銷人、推廣人員、資深漁民等；獲獎漁民多為從事鮪延繩釣及拖網漁業奉獻不遺餘力，漁獲成績優良、漁撈技術卓越漁民。