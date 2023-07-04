今年入夏以來最熱的一周　「熱到紫爆」範圍曝！8縣市飆破36度

▲氣象局發布高溫資訊，8縣市有36度極端高溫。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

本周將是今年入夏以來最炎熱的時期，周二到周四各地高溫32-35度，周五到周日更熱，各地都有34-36，桃園以北、花東縱谷37度以上，「熱到發紫」，且午後雷陣雨也會越來越少，今明兩日午後在山區有些許降雨，周四以後全台整天幾乎無雨，下周台灣南邊較適合低壓發展，需持續觀察是否有熱帶系統。

氣象局預報員謝佩芸表示，由於太平洋延伸到台灣上空都是晴朗無雲，也就是被太平洋高壓籠罩的範圍，加熱效果好，氣溫升高速度快，加上大陸華南暖空氣移入台灣，底層吹西南風，北部、花東有沈降效應，種種原因造成極端高溫。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

今日到周四各地高溫32-35度，中南部近山區內陸平原、大台北盆地、花東縱谷36度以上，花東縱谷可能出現小範圍38度高溫。周五以後溫度更高，周五到周日34-36度，桃園以北、花東縱谷37度以上。

整體大環境偏乾，多數時間各地多雲到晴，今明兩日午後山區有些許雷陣雨，清晨到上午中南部沿海有零星局部短暫降雨，但降雨時間短，白天太陽出來後就會放晴。周四以後天氣更乾，全台都是好天氣，也幾乎沒有午後雷雨發生。

由於高壓至少會影響到周日，之後高壓將逐漸往東移動，下周台灣南邊適合低壓系統發展，有機會出現熱帶系統等，將是下周天氣觀察重點。