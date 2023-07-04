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快訊／民進黨超艱困區佈局出爐！　「淡菜男孩」李問再戰陳雪生

▲▼李問。（圖／翻攝自李問臉書）

▲李問2020年代表民進黨角逐連江縣立委選舉，選後持續蹲點。（圖／翻攝自李問臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局區域立委提名，目前尚有11選區待提名。大選提名策略小組4日下午開會，建議在「超艱困選區」花蓮縣徵召縣議員張美慧，與爭取連任的國民黨立委傅崐萁正面對決；至於離島的連江縣，則將徵召縣黨部主委李問再戰，繼續挑戰國民黨資深老將陳雪生。最終名單仍待周三中執會決議。

民進黨大選提名策略小組今天下午開會，會中達成共識，宜蘭縣擬徵召正國會縣黨部主委陳俊宇，將與國民黨縣議員黃琤婷、民眾黨不分區立委陳琬惠「三咖督」；花蓮縣提名已故花蓮市長田智宣遺孀、議會黨團總召張美慧，挑戰國民黨老將傅崐萁；基隆市擬徵召初選排名第二的市議員鄭文婷，與基層實力雄厚的國民黨前副議長林沛祥競爭；連江縣則將再度徵召黨部主委李問再戰，挑戰國民黨立委陳雪生連任。

黨內人士說明，這次提名的陳俊宇、張美惠、鄭文婷都是在地深耕、蹲點經營的現任議員，均連任多屆；會中與會者也一致推崇、肯定勇敢敢拚的李問，非常讚賞他願意在第一線開疆闢土、一戰再戰，新系小組成員鄭文燦更提及，原本有意邀請李問加入行政團隊增加行政歷練，但李堅定表達為黨拚戰的決心。

其他尚未有明確人選的選區包括：台北市第三選區（中山、北松山）、新北市第九選區（永和）、桃園市第六選區（八德、大溪、復興、中壢12里）、台中市第三選區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區）、台中市第八選區（豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區）、新竹縣第二選區（竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、 五峰鄉、竹北市東部等19里）、金門縣。

黨內人士說明，基本上，桃園市第六選區仍朝與無黨籍立委趙正宇合作的方向努力，在全國黨員代表大會前，仍有7區需要處理。

▲▼基隆市議員鄭文婷。（圖／翻攝自鄭文婷臉書）

▲基隆市議員鄭文婷。（圖／翻攝自鄭文婷臉書）

▲▼民進黨宜縣議員陳俊宇（上圖）、陳文昌等人縣長總質詢問宜蘭縣長林姿妙反送中及一國兩制立場。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲宜蘭縣議員陳俊宇。（資料照／記者游芳男攝）

▲▼花蓮縣議員張美慧。（圖／翻攝自張美慧臉書）

▲花蓮縣議員張美慧。（圖／翻攝自張美慧臉書）

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