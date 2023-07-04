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中國祭出14項鎵、鍺「半導體材料」出口管制　8月1日起正式實施

▲晶片晶圓,芯片,半導體。（圖／CFP）

▲中國自8月1日起對半導體材料鎵、鍺相關物項實施出口管制。。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

中國商務部和海關總署3日聯合發布公告，指為了維護國家安全和利益，決定自8月1日起對鎵、鍺等相關物項實施出口管制。鎵、鍺都是半導體的重要材料。

據商務部網站消息，根據《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國海關法》有關規定，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。有關事項公告如下：

一、滿足以下特性的物項，未經許可，不得出口：

（一）鎵相關物項。

1.金屬鎵（單質）（參考海關商品編號：8110929010、8112929090、8112999000）。

2.氮化鎵（包括但不限於晶片、粉末、碎料等形態）（參考海關商品編號：2850001901、3818009001、3825690001）。

3.氧化鎵（包括但不限於多晶、單晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形態）（參考海關商品編號：2825909001、3818009002、3825690002）。

4.磷化鎵（包括但不限於多晶、單晶、晶片、外延片等形態）（參考海關商品編號：2853904030、3818009003、3825690003）。

5.砷化鎵（包括但不限於多晶、單晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形態）（參考海關商品編號：2853909026、3818009004、3825690004）。

6.銦鎵砷（參考海關商品編號：2853909028、3818009005、3825690005）。

7.硒化鎵（包括但不限於多晶、單晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形態）（參考海關商品編號：2842909024、3818009006、3825690006）。

8.銻化鎵（包括但不限於多晶、單晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形態）（參考海關商品編號：2853909029、3818009007、3825690007）。

（二）鍺相關物項。

1.金屬鍺（單質，包括但不限於晶體、粉末、碎料等形態）（參考海關商品編號：8112921010、8112921090、8112991000）。

2.區熔鍺錠（參考海關商品編號：8112921090）。

3.磷鍺鋅（包括但不限於晶體、粉末、碎料等形態）（參考海關商品編號：2853904040、3818009008、3825690008）。

4.鍺外延生長襯底（參考海關商品編號：8112921090）。

5.二氧化鍺（參考海關商品編號：2825600002、3818009009、3825690009）。

6.四氯化鍺（參考海關商品編號：2827399001、3818009010、3825690010）。

二、出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，通過省級商務主管部門向商務部提出申請，填寫兩用物項和技術出口申請表並提交下列文件：

（一）出口合同、協議的原件或者與原件一致的複印件、掃描件；

（二）擬出口物項的技術説明或者檢測報告；

（三）最終用戶和最終用途證明；

（四）進口商和最終用戶情況介紹；

（五）申請人的法定代表人、主要經營管理人以及經辦人的身份證明。

三、商務部應當自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在法定時限內作出准予或者不予許可的決定。

對國家安全有重大影響的本公告所列物項的出口，商務部會同有關部門報國務院批准。

四、經審查准予許可的，由商務部頒發兩用物項和技術出口許可證件（以下簡稱出口許可證件）。

五、出口許可證件申領和簽發程序、特殊情況處理、文件資料保存年限等，依照商務部、海關總署令2005年第29號（《兩用物項和技術進出口許可證管理辦法》）的相關規定執行。

六、出口經營者應當向海關出具出口許可證件，依照《中華人民共和國海關法》的規定辦理海關手續，並接受海關監管。海關憑商務部簽發的出口許可證件辦理驗放手續。

七、出口經營者未經許可出口、超出許可範圍出口或有其他違法情形的，由商務部或者海關等部門依照有關法律法規的規定給予行政處罰。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

八、本公告自2023年8月1日起正式實施。

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