讓螞蟻狂咬陰莖「整根腫大」　泰男一試壯陽偏方超崩潰

▲泰國一名男子刻意讓螞蟻叮咬下體，自拍影片在網路瘋傳。（圖／翻攝kapook.com）

記者吳美依／綜合報導

泰國一名男子疑似試圖讓陰莖增大，竟然聽信未經證實的民間偏方，刻意讓螞蟻叮咬下體，導致生殖器嚴重腫脹、疼痛難耐，嚇得趕緊用水沖洗，而他的自拍影片也被網友瘋傳熱議。

Thaiger引述影片內容報導，男子把生殖器放入螞蟻窩，被數十隻螞蟻爬上來狂咬，他顯然疼痛不已， 迅速用水瘋狂沖洗，試圖擺脫昆蟲攻擊。2段影片都是靜音的，他的臉部也未入鏡，但可見其生殖器被螞蟻咬過後嚴重腫脹。

泰國網友議論紛紛，一些人認為男子此舉是為了增大生殖器，也有人猜測這是為了治療勃起功能障礙。

根據泰媒Sanook，清邁某醫美診所的索拉奈醫師（Doctor Sorranai Onwan）看過影片後指出，生殖器受到刺激時，大腦確實會釋出物質，讓陰莖血管擴張，進而產生擴大效果，但採用螞蟻叮咬作為刺激手段，是錯誤且無效的。

索拉奈解釋，勃起功能障礙的成因很多樣且廣泛，包括心理、血管、神經系統或荷爾蒙等因素都可能影響，需要正確診斷來確定潛在問題及合適療法。他也警告，螞蟻叮咬可能導致皮膚發炎或感染，甚至會對過敏者造成生命危險。