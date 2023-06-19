父親突發急症女兒登門求援　南警警車開道協助送醫搶救

▲台南市永康分局永信所警網，開道協助疑有中風急症的張姓民眾前往成大醫院緊急救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局永信派出所，18日晚間6時30分許，接獲一名張姓女子神情慌張衝入派出所表示，其父疑有腦中風前兆，要趕快送醫，請警方幫忙協助，所長王建智聽聞後，即指派員警駕警車協助開道，送往成大醫院急救治療。

永信派出所警員謝冠陞18日巡邏時，接獲通報發現情況緊急，立刻鳴笛並請張女開車載其老父跟隨於後，警車一路疾駛，讓原本4.5公里15分鐘的車程，縮短到6分鐘就趕到急診室，順利讓張父進行急救治療，張女對於員警協助開道深表謝意。

據悉，該58歲張姓男子疑有高血壓症狀，18日身體左側突出現麻痹、胸悶等現象，身體極度不適，張女焦急打119求救，惟附近救護車仍有急難救助，需等候10分鐘之久，當下心急無法等待救護車到來，打算自行開車要載父親到醫院就醫，但又擔心途中塞車，致送醫不及釀成憾事，即即往派出所求救；所長王建智考量正值交通尖峰時段，且求助民眾已有腦中風前兆，情況迫在眉睫，即採取緊急方式以警車開道，送往成大醫院做緊急治療。

永康分局分局長甘炎民表示，基於為民服務，在緊急情狀下，警車可以協助民眾開道護送，惟警察畢竟沒有救護設備，呼籲民眾如遇緊急狀況，仍應撥打119通知救護車，才能得到更妥善的照護。