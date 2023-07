馬斯克小心！Meta將推出推特競爭對手「Threads」　6日正式發布

▲臉書(Facebook)母公司Meta將推出新的App,功能與推特(Twitter)相當類似。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

Meta創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)與全球首富馬斯克(Elon Musk)的競爭再升溫。Meta旗下社群品牌Instagram將在美東時間6日上午10點(台灣5日晚間10點)推出名為「Threads」的應用程式,主打基於文字的貼文,但也能發布照片影音,由於功能和馬斯克收購的推特(Twitter)相似,被視作推特的競爭對手。

▲祖克柏(Mark Zuckerberg)與馬斯克(Elon Musk)之爭受全球矚目。(圖/達志影像/美聯社)

據彭博報導,蘋果的應用程式商店App Store的一份上架清單顯示,Meta備受關注的新社交平台「Threads」即將在6日發布,雖然是在Instagram品牌下開發,但仍會有它獨立的App,估計Instagram使用者可輕鬆地在Threads上登入相同的用戶名稱,並追蹤原先在Instagram追蹤的帳號。根據BNOnews指出,Meta證實發布時間是當天上午10點。

彭博指出,Threads的功能與推特類似,根據App Store清單的範例截圖,Threads提供基於文字、可以按讚留言和分享的貼文,「各種社群聚集在一起討論,從您今天關心的話題到明日趨勢等一切事物。」

報導提到,自從馬斯克去年收購並接管推特以來,Meta就在試圖利用推特的問題推出一款新的競爭App。推特先是遭用戶們質疑內容審查政策,後來又推出付費「藍勾勾」制度,網站多次發生全球性當機,最近更在1日宣布將限制用戶每天可以查看的推文數量,例如付費的Twitter Blue用戶每天可以閱讀 1萬條推文,未經驗證的用戶則只有1千條。

科技網站9to5Mac則認為,目前很難斷言Meta是否能夠成功開發出與推特匹敵的App,然而,Meta在創建(與借鑒)網路社交媒體方面確實擁有豐富的經驗,加上Instagram目前擁有超過10億用戶,只要有半數人願意使用Threads,那數量也已經超過推特的4億用戶。

