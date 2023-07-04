澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出奧招挑釁！網友炸鍋

記者崔子柔／綜合報導

澎湖餐廳「后宮私廚」上個月才被遊客指控，用4.1萬元價格接待一團22名遊客，但菜色根本不值，業者葉韓毅日前又用過去和演員高捷的合照來打廣告，高捷不僅留言警告，更聲明將提告，結果葉韓毅仍未撤照，還複製高捷的聲明轉PO嘲諷。

▲澎湖餐廳業者葉韓毅用和高捷的合照打廣告，被控侵犯肖像權 。（圖／翻攝自Facebook）



[廣告]請繼續往下閱讀...

高捷先是在葉韓毅的貼文留言指出，「老弟，照片是給你自己留念的，不是讓你廣告的」，並要求移除，不過葉韓毅並未理會，高捷昨日於臉書PO出聲明，稱肖像權遭侵犯，已向律師聯繫研擬法律追訴。

▲高捷聲明。（圖／翻攝自Facebook）



葉韓毅看到聲明後，還是未將廣告貼文撤下，更在今（4）日凌晨PO出自拍照，並複製高捷的聲明文章，將內容中的「高捷」兩次全換成「葉韓毅」後發布，挑釁意味濃厚。

▲葉韓毅自拍挑釁文。（圖／翻攝自Facebook）



葉韓毅的貼文曝光後，引來眾多網友留言謾罵指出，「真的不知道是在皮還是怎樣」、「高捷大哥是公眾人物，你是什麼」、「活在自己的世界欸」、「只要撤掉照片，一句抱歉高大哥就可以化解的事，硬要變成自己推上一個崖」、「自己找刀挨的，我還是頭一次看到」、「被告的時候千萬別道歉拜託」。