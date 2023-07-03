快訊／炎亞綸50萬交保　首度發聲「我會努力捍衛清白」

記者黃宥寧、柯沛辰／台北報導

藝人炎亞綸被控偷拍未成年私密影片，3日晚間赴士檢複訊後，被認定涉犯兒少性剝削防制條例，諭令50萬元交保，限制出境出海。對此，他首度回應，將全力配合司法調查，努力捍衛自己清白。



炎亞綸表示，現在最重要的還是全力配合司法調查，「那有一些事情呢，我也會努力捍衛我自己的清白」。他說，不方便透露哪些是他認為遭誤解的部分，畢竟是偵查過程，不能公開去說任何事情，而他也不會在這邊透露自己的情緒，「因為這不重要」。

針對炎亞綸上午搭偵防車赴警局作筆錄，被質疑耍特權躲避媒體。他補充，希望記者朋友的長官們不要太苛責下屬，因為偵查不公開，所以才會有下午追車的動作，也請檢警長官們不要苛責底下的警員，因為他們也是為了遵守偵查不公開的原則，所以才會造成今天這個比較混亂的狀況。

▼炎亞綸稱將配合司法調查，「有一些事情呢，我也會努力捍衛我自己的清白」 。（圖／記者黃宥寧攝）

抖音男神「耀樂」近日控訴藝人炎亞綸在和他交往期間，違反意願發生性行為，還拍攝私密影片。事後，耀樂母親赴警局向炎亞綸提告3罪，包含拍攝兒童及少年性影像罪、性侵16歲未成年者、恐嚇等3項罪名。

針對炎亞綸涉犯《兒少性剝削防制條例》等部分，士林地檢署分「他」字案偵辦，3日正式指揮臺北市婦幼警察隊發動搜索，從炎亞綸住所、工作室等3處扣得手機等證物，料將取得突破性進展。