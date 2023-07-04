「虎航冬季促銷」今10:00開跑！飛日本1599元、飛韓國1299元起

▲虎航冬季促銷航班今開賣。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航冬季航班促銷自今（4）日10:00開跑，限時販售至7/5晚上23:59，飛日本單程未稅最低1599元起、飛韓國單程未稅最低1299元、飛泰國單程未稅最低1599元，適用搭乘時間為10/29至明（2024）年3/30。

虎航今日起開賣冬季航班，促銷航線包括最熱門的日、韓、泰。日本航線單程未稅台北-羽田1,799起、台北-小松1,799起、台北-茨城1,699起、台北-新潟1,799起、台北-沖繩1,599起、台北-岡山1,699起、台北-函館2,199起、台北-仙台1,799起、台北-花卷1,799起、台北/高雄-大阪1,799起、台北/高雄-福岡1,799起、台北/高雄-成田1,799起、台北/高雄-名古屋1,799起。

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韓國航線單程未稅最低價台北-首爾1,299起、台北-大邱1,299起、台北-釜山1,299起、台北-濟州1,699起。泰國航線單程未稅台北-曼谷1,599起。

銷售期間為今（4）日10:00至明日（7/5）23:59，適用搭乘期間為10/29至明（2024）年3/30。旅客可透過台灣虎航官網、行動裝置APP購票。