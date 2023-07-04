黑人被爆找網軍！大牙臉書遭一排假帳號洗版　律師揭背後動機

▲大牙控遭黑人性騷，黑范夫妻否認並提告。（圖／翻攝自Facebook／范范 范瑋琪 、宜霈vs大牙）



記者崔子柔／綜合報導

女星「大牙」（周宜霈）指控陳建州（黑人）性騷，獲不少演藝圈人士力挺，不過卻有不少人在她的留言區謾罵、詆毀，3日有網友私訊大牙提醒「小心對方網軍攻擊」，律師李怡貞則表示，「說實話的人，才會一直被處理」。

大牙3日貼出網友私訊內容，提到對於網軍攻擊並不意外，「既然我敢出面陳述事實經歷，必定堅持勇敢面對這一切」。

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▲網軍洗版大牙。（圖／翻攝自Facebook）



曾遭許傑輝性騷的女星黃云歆留言表示，「完全可以想見妳當時在他旗下那幾年，壓力有多大了……那些冷凍，背負忘恩負義的罪名等等。還有會跳出來掀人家情史，拿雞毛當令箭的經紀人……好在現在一切都不一樣了」，並截下數則重覆內容的留言，指出「網軍真的馬上就開始了！雖然滿拙劣的，但是不知道之後會怎樣進化。這種網軍在大家眼中，也許是不痛癢的攻擊，但對於站出來當箭靶的受害者來說，無疑是精神上的凌遲，是二度、三度傷害」。

律師李怡貞也轉發大牙的貼文表示，「通常越有能力的人，越說實話的人，才會一直被處理呀」，疑似點出對方需要如此行動的理由，並向大牙喊話「不怕，我們大家家裡都不止一張床，我們才身正不怕影子斜」。

▼李怡貞發文。（圖／翻攝自Facebook）

