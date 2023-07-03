影／陸軍「天馬操演」首移師屏東加祿堂　演練拖式飛彈打擊共軍登陸船

記者蘇晏男／屏東報導

屏東枋山鄉加祿堂沙灘為敵軍可能登陸的紅色沙灘，陸軍今年首度將「天馬操演」自九鵬基地移至此實施。今（3日）由第四作戰區進行拖式2型反戰車飛彈實彈射擊鑑測，以海上靶船模擬共軍登陸船團與兩棲戰車，場面震撼。而此次特點之一，為射擊射手首次做「車裝」實彈射擊訓練。

▲陸軍第四作戰區3日在加祿堂沙灘實施天馬操演，射擊拖式二型飛彈。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

陸軍「天馬操演」3日至4日於加祿堂登場，此次由第四作戰區成立操演指揮部，納編陸軍裝甲542旅、564旅、機部269旅、234旅、花防部、步訓部及海軍陸戰99旅反裝甲部隊，並於3日進行拖式2型（TOW II）反戰車飛彈實彈射擊鑑測，以海上靶船模擬共軍登陸船團與兩棲戰車，由射手透過光學瞄準具追蹤及線控導引方式，使飛彈擊中目標；而國防部邀請國內外媒體到場觀看，場面震撼。

今年是天馬操演首次移師加祿堂舉行，相較去年在九鵬實施「地裝」式進行射擊，此次採「車裝」方式。對於車裝式與地裝式射擊拖式飛彈的差別，步訓部兵器教官組反裝甲小組少校教官黃介宏指出，最大差異在於車裝的優勢是載具機動性高，能快速轉移陣地，提早預警敵人的攻擊，並搭配有效的作戰計畫，執行戰術行動。

黃介宏也指出，今年天馬操演射手都是第一次做車裝實彈射擊訓練，從駐地訓練到訓目簽證，最後到枋山靶場實施實彈射擊，都是依照程序步驟要領實施，過程中針對砲彈未命中部分，會委由相關彈藥單位、側錄單位來共同檢討相關原因。

由於今年天馬演習出現打錯靶狀況，黃介宏解釋，命令傳達出現錯誤，畢竟是第一次，或許在射擊程序上，射手難免心緒上容易緊張，因此專注在瞄準過程，導致聽取命令時候可能發生沒有聽清楚的狀況，但整個程序都是按照程序要領的，所以相關的訓練是沒有問題的。

至於標槍反裝甲飛彈在烏俄戰爭中表現亮眼，媒體詢問標槍飛彈與拖式飛彈差別，黃介宏表示，拖式飛彈越水射程最高達到3750公尺，比標槍飛彈遠，且是採半自動導引，射手可以修正、改變飛彈彈道。

另外，針對天馬操演首度移師枋山訓場的原因，國防部發言人孫立方說，對於演習場地的調整，部長時常勉勵官兵，台澎作戰處處皆戰場，實實作訓練，在整個操演單位也說明，操演裡面也是結合實彈狀況，執行操演，目的就是為了台澎防衛作戰，必須從實戰的觀點出發訓練，讓官兵戰時能夠具有細心跟能力，實現保家衛國的責任。不過據了解，移師原因與紅色沙灘有關。