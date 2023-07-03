微軟Windows 11釀更新災情　開機速度變超慢

▲Windows 11。（圖／windowslatest）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒報導，Windows 11版本出現一個運行問題 ，當用戶嘗試執行「磁盤密集型任務」，例如將大文件從一個位置複製到另一個位置或玩大型遊戲時，可能會使電腦運行速度變慢。

根據外媒windowslatest報導指出，這個問題自 2023 年 3 月更新後就出現，用戶發現更新後， PC 啟動時間更長和 SSD 速度變慢的情況。且有許多網友也抱怨安裝2023年3月後發布的 Windows 11 強制累積更新，會大幅降低某些 SSD的速度。這包括最新的 2023 年 6 月更新或即將推出的 7 月更新。

這個性能問題看似並不普遍，但也有許多人已經確認 Windows 11 強制更新後 SSD 速度變慢。一些 Reddit 用戶報告 SSD 速度大幅下降，從 7,000MB/s 降至 3,000MB/s，在某些極端情況下，甚至降至 1,000MB/s。

不過這個問題似乎在短時間無法解決，微軟尚未對操作系統中所謂的SSD性能問題做出回應。雖然微軟確認已收到錯誤報告，但目前尚不清楚修復方案，也不清楚微軟是否有在研發如何解決問題。