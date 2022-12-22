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Windows 11 WSA系統追加相容Andoird 13　多項更新強化穩定性

▲▼Windows 11,Android,Android 13。（圖／取自免費圖庫 Unsplash）

▲ Windows 11 支援 Android 13 beta 版本。（圖／取自免費圖庫 Unsplash）

記者樓菀玲／台北報導

過去微軟在推廣 Windows 11 之時，曾經多次強調 Windows 11 可在原生環境的情況下執行 Android App，對於一些常常透過模擬器來執行遊戲的使用者來說，這項功能是非常具有吸引力的功能，如今微軟自家所設計的 Windows Subsystem for Android（WSA）將會支援 Android 13 beta 版本。

微軟在今年秋季之時，讓 WSA 系統可相容於 Android 12，如今目前 Android 最新版本已經來到 13，微軟快速跟上此一更新，將 Android 13 beta 版本加入在 WSA 系統當中，這項發現來自於海外媒體 XDA Developers，並且在 Github 當中確認此一更新。

目前已知這項適用於 Android 的 Windows 子系統總共有九處更新，除了 WSA 已更新到 Android 13 之外，系統啟動時間也有很大的性能提升，微軟聲稱 WSA 最多可以提高 50% 速度，其他還有另外七個更新內容，像是追加關閉 WSA 以實現自動化的新指令、改善滑鼠點擊輸入、改善剪貼版的穩定性、改善應用程式調整尺寸、為可應用於 Android 13 的 Intel 橋接技術升級、改善在 Windows 中打開媒體檔案穩定性的可靠性、支援應用程式快捷的跳轉列表項目等內容。

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