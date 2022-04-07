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升級Windows 11先等等！　外媒盤點這17項缺失

▲▼Windows 11。（圖／翻攝自microsoft）

▲Windows 11。（圖／翻攝自microsoft）

記者廖婕妤／綜合報導

微軟去年推出Windows 11作業系統，新增許多對應混合工作模式功能，但也有不少功能被取消。外媒《Windowslatest》整理了Windows 11有多達17項缺失，若是想要升級的用戶要多留意。

外媒《Windowslatest》整理Windows 11與舊版本相比的17項缺失，第一個是在重新設計的「開始選單」中，就少了5項功能，包括「無法全螢幕呈現」、「不支援標記」、「無法釘選設定」、「無法刪除推薦項目」，以及「沒有程式資料夾（22H2版本才回歸）」。

而「工具列」則被評為是最糟糕的部分，《Windowslatest》一口氣列舉了8項缺失，包括「無法更改工具列大小及位置」、「無法取消組合標籤」、「無法將文件拖放到工具列」、「無法禁用系統圖示」、「無法查看日曆或添加行事曆」、「電源模式無法更改」、「無法添加連結、資料夾等捷徑」，以及「無法啟動工作管理員」。

至於「檔案總管」中，則有4項功能消失，包括「沒有重新整理選項」、「右鍵選單功能減少，且速度變慢」、「自訂快速存取工具列被移除」，以及「RTM版本不支援資料夾預覽（22H2版本才回歸）」。

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