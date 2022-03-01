Windows 11自動更新太煩人　「3招設定」喊卡

▲Windows 11。（圖／翻攝自microsoft）



中央社

微軟Windows 11作業系統每月會自動更新以修補漏洞、提升效能，然而不少使用者對於無法掌握更新時間和品質感到困擾。根據國外科技網站報導，其實可透過修改系統設定、群組原則或登錄檔等3種內建選項停用自動更新，以免工作中斷。

針對國外網站報導Windows 11可停用自動更新，微軟向中央社表示，微軟理解每位用戶有不同的使用情境，因此提供多元選項來協助客戶管理Windows更新。

微軟也強調，Windows更新包括安全性更新與功能更新，有鑑於駭客攻擊手法越來越縝密、攻擊行為集團化，偷竊珍貴商業機密與智慧財產的事件頻傳，微軟強烈建議用戶持續安裝最新的安全性更新，降低自己裝置成為駭客入侵破口的可能性。

科技新聞網站Windows Central指出，Windows 11更新時仍需要重開機、完成所有變更項目，往往造成使用者工作中斷；近年越來越多更新項目藏有漏洞、影響使用體驗，也引起抱怨，嚴重時甚至出現藍白當機畫面。

報導指出，一般而言還是建議Windows 11系統更新到最新狀態，但如果更新後發現問題太多，也可以考慮透過3個內建選項來停用自動更新。

首先，如果只是不想安裝特定更新，可以暫時停用更新功能。打開Windows 11系統設定，進入Windows更新選項，可以選擇以週為單位暫停自動更新，最久可暫停5週。這項設定對Windows 11家用版和專業版都適用。

其次，針對Windows 11專業版以上版本，可透過本機群組原則編輯器永久停用自動更新，方法是打開「開始」功能表，搜尋gpedit.msc指令並點選最上方的結果，啟動本機群組原則編輯器。

接著執行路徑Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Manage end user experience，在右邊視窗的Configure Automatic Updates按兩下，點選停用就完成。如果日後想更新系統，只能到「系統設定」的「Windows更新」選擇手動更新。

第三個停用自動更新的方法風險較高，需要修改登錄檔，Windows Central網站提醒如果沒有正確執行步驟，可能會造成無法回復的損壞，建議操作前先完整備份電腦。由於操作較複雜，詳細步驟可參考Windows Central網站。