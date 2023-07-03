黃金覆蓋！超豪華再製版Vision Pro曝光　售價達124萬元

▲Caviar推出黃金版本vision Pro。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果 Vision Pro 已經算是蘋果定價十分高昂的產品，不過奢華訂製公司 Caviar 目前推出了由 18K黃金製成的定製版 Vision Pro。且具有可翻轉的遮光罩，可以隱藏具有爭議性的 EyeSight 功能並保護隱私，估計售價高達39,900美元，折合新台幣約124.2萬元。

Caviar之前就曾製作許多產品的鍍金版本，包括多代iPhone、AirPods Max等。這是一個持續多年的傳統，Vision Pro 也延續了這一傳統。Caviar 製作的 Vision Pro 在周圍覆蓋 18K黃金，且在表面周圍也做了不同裝飾。

Caviar表示，此產品的頭帶由「傳奇」的 Connolly 皮革製成，這款皮革是英國皇家宮廷和勞斯萊斯的供應商。柔軟且耐用，被認為是世界上最好的皮革之一，確保為用戶提供最大的舒適度。

Caviar 表示，這款產品不僅是蘋果版本的鍍金版，設計汲取了Tom Ford 翻蓋眼鏡和 Gucci 滑雪面罩的靈感，使 Vision Pro“不僅處於技術前沿，而且處於時尚巔峰。

不過售價也十分讓人卻步，Vision Pro本身舊算是高價的產品，價格約10萬新台幣左右，而Caviar製作的「黃金版本」計劃以 39,900 美元出售，約新台幣124.2萬元，此外也僅限量 24 套。