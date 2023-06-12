Vision Pro太貴了？外媒曝蘋果正開發「便宜版本」

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果在 WWDC 上正式發布新款 Vision Pro 頭戴式裝置，售價為 3,500 美元，約新台幣10.7萬元，價格算是十分昂貴。目前 Vision Pro 預計要到 2024 年初才會發布，現在有訊息指出，蘋果仍在努力開發該產品的更平價的版本。

在最新一期的Power On時事通訊中，彭博社 Mark Gurman 報導指出，蘋果目前的目標是在 2025 年底之前發布一款更平價的頭帶是AR／VR產品。與此同時，蘋果也致力於開發新版 Vision Pro 內置處理器，預計將更快性能增強。

目前推測更實惠的版本將取名為 Apple Vision 或 Apple Vision One。在 Vision Pro 的初始版本中，最昂貴的零件是 M2 和 R1 晶片、兩個 4K 微型 LED 顯示器以及鏡頭和傳感器硬體。

為了削減成本，蘋果可能會使用品質較差的螢幕、規格較低的處理器以及較小的鏡頭和感應器，還可以從機體本身移除空間音訊喇叭，推動用戶使用自己的 AirPods Pro 來播放聲音。

也可能會採用更簡單的頭帶設計，要求 AirPods 用於空間音訊而不是 Vision Pro 中的喇叭，轉向物理與自動 IPD（眼睛瞳孔之間的距離）調整併刪除 3D 相機等功能。結合更精細的生產工藝、規模經濟和更便宜的框架，預計可以將價格降低數百美元。