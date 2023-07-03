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大陸 大陸焦點 特派現場

談當前中美關係　中聯部長：美方若走錯路對「全人類具毀滅性」

▲▼ 中聯部部長劉建超談當前中美關係、王毅談中日韓關係（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 中聯部部長劉建超談當前中美關係。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

第十一屆世界和平論壇昨2日在北京開幕，中共中央對外聯絡部部長劉建超在午餐會上發表演講。當被問及中美關係是否陷入困難局面？劉建超回應，中美兩國利益以及責任都沒有改變，美方的決策者必須想清楚什麼對中美有益，一個決策對全世界來說，都是具有毀滅性錯誤。

劉建超表示，冷戰時期，中美兩國領導人展現大智慧，做出正確的決定，實現兩國關係正常化。如今時代發生變化，中美兩國也發生了變化，但是要發展互惠關係時，其實事情並沒有改變。

劉建超進一步指出，「中美之間的共同利益沒有變。」兩國過去的積極互動，對於兩國人民和國際社會都帶來了很多益處。力量的平衡、互惠合作，對世界經濟的支持和貢獻，這些都推動人類文明不斷進步。

劉建超強調，「不能追尋單邊優勢或是一味尋求自身優勢，把另一方擱置在一邊。」

劉建超認為第二個沒有變的是「責任」。現今中國的影響力不斷增強，尤其在國際事務上，美國仍是世界上唯一的超級大國。中國、美國和其他國家有共同的責任，為各國人民帶來更加美好的世界。

「因此，走錯路、制定錯誤的決策，對於全人類來說都是毀滅性的。美國的這些決策者，希望他們能夠冷靜地看到這一點，也就是到底什麼對中美兩國，什麼對世界才是有益的。」劉建超最後說。

▲▼ 中聯部部長劉建超談當前中美關係。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 第十一屆世界和平論壇。（圖／翻攝 澎湃新聞）

世界和平論壇創辦於2012年，由清華大學主辦、中國人民外交學會協辦的非官方年度國際安全論壇。本屆論壇以「求共識、促合作、穩秩序、護和平」為主題。嘉賓將重點討論如何在逆全球化的大環境下，各國通過達成共識，促進新的合作，併為未來恢復穩定的國際秩序作出努力，以維護世界和平。

大陸國家副主席韓正出席2日的論壇開幕式並致辭。金磚國家新開發銀行行長、巴西前總統羅塞夫，俄羅斯前聯邦安全會議秘書伊萬諾夫，印尼前外長維拉尤達等外國前政要，各國駐華使節，專家學者等400多人出席。

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