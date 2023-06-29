布林肯稱美將繼續做中方不喜歡的事　北京表達不滿

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／翻攝 外交部網站）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務卿布林肯日前受訪時說，美國將一如既往捍衛美國的利益和價值觀，繼續做中方不喜歡的事。對此，大陸外交部對此表示不滿，美國講的這些話、做的這些事，違背國際關係基本準則，中方理所當然堅決反對。

大陸外交部29日舉行例行記者會，記者提問，布林肯近日表示，雙方存在分歧不是秘密。美國將一如既往捍衛美國利益和價值觀，繼續做中國不喜歡的事，說中國不喜歡的話。中方對此有何回應？

大陸外交發言人毛寧怒斥，「我們對布林肯有關言論表示不滿！」

毛寧表示，美國出於錯誤對華認知，奉行錯誤對華政策，對大陸進行圍堵、遏制、打壓，無端對大陸進行攻擊抹黑，肆意干涉中方內政。美國說的這些話，做的這些事違背國際關係基本準則，中方理所當然堅決反對。

毛寧表示，「我要再次強調，相互尊重是國與國打交道最基本的原則，也是中美正確相處之道的應有之義。敦促美方停止發表不負責任的言論，用實際行動兌現美方所作承諾。」

另外，對於美國國會代表團訪台，美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）稱不意味美國對台政策改變。毛寧則回應，中方堅決反對美方與台灣當局進行任何形式的往來，呼籲美國恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。