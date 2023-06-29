　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

布林肯稱美將繼續做中方不喜歡的事　北京表達不滿

▲▼ 中國外交部發言人毛寧 。（圖／翻攝 外交部網站）

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／翻攝 外交部網站）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務卿布林肯日前受訪時說，美國將一如既往捍衛美國的利益和價值觀，繼續做中方不喜歡的事。對此，大陸外交部對此表示不滿，美國講的這些話、做的這些事，違背國際關係基本準則，中方理所當然堅決反對。

大陸外交部29日舉行例行記者會，記者提問，布林肯近日表示，雙方存在分歧不是秘密。美國將一如既往捍衛美國利益和價值觀，繼續做中國不喜歡的事，說中國不喜歡的話。中方對此有何回應？

大陸外交發言人毛寧怒斥，「我們對布林肯有關言論表示不滿！」

毛寧表示，美國出於錯誤對華認知，奉行錯誤對華政策，對大陸進行圍堵、遏制、打壓，無端對大陸進行攻擊抹黑，肆意干涉中方內政。美國說的這些話，做的這些事違背國際關係基本準則，中方理所當然堅決反對。

毛寧表示，「我要再次強調，相互尊重是國與國打交道最基本的原則，也是中美正確相處之道的應有之義。敦促美方停止發表不負責任的言論，用實際行動兌現美方所作承諾。」

另外，對於美國國會代表團訪台，美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）稱不意味美國對台政策改變。毛寧則回應，中方堅決反對美方與台灣當局進行任何形式的往來，呼籲美國恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

離奇！凱迪拉克男遭「車門夾頸」慘死　疑駛離停車場忘1動作害命

布林肯稱美將繼續做中方不喜歡的事　北京表達不滿

幼兒園保全「隸書」粉筆字書寫工整　「放假通知」如電腦字驚呆家長

高三男監獄「膠帶封口鼻亡」警自殺結案　父質疑：雙手被銬怎自殺

杭州地鐵推「強弱冷車廂」　北京56個地鐵站安裝1041台電風扇助降溫

CEPA簽署20周年　陸與港澳貿易額成長1.7倍

蔡崇信上任第一把火　菜鳥推自營「菜鳥速遞」

山西男殺死妻兒砍岳母　被發現時已跳河自盡

美欲擴大對華AI晶片出口管制　陸專家：美國自己也佔不到便宜

頂樓可遠眺北京故宮！　豪宅開售...看房要先付685萬「茶水費」　

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

離奇！凱迪拉克男遭「車門夾頸」慘死　疑駛離停車場忘1動作害命

布林肯稱美將繼續做中方不喜歡的事　北京表達不滿

幼兒園保全「隸書」粉筆字書寫工整　「放假通知」如電腦字驚呆家長

高三男監獄「膠帶封口鼻亡」警自殺結案　父質疑：雙手被銬怎自殺

杭州地鐵推「強弱冷車廂」　北京56個地鐵站安裝1041台電風扇助降溫

CEPA簽署20周年　陸與港澳貿易額成長1.7倍

蔡崇信上任第一把火　菜鳥推自營「菜鳥速遞」

山西男殺死妻兒砍岳母　被發現時已跳河自盡

美欲擴大對華AI晶片出口管制　陸專家：美國自己也佔不到便宜

頂樓可遠眺北京故宮！　豪宅開售...看房要先付685萬「茶水費」　

南投平林國小團隊獲索尼創意科學大賞季軍　暑假於北高兩地展出

航班延誤18小時「剩他在等」爽享1人包機　機組服務比頭等艙還尊榮

裝潢業者遇奧客喊告！她卻跳針喊「肉肉」成迷因　專業網友翻譯了

吳子嘉出招修理陳建州「寫信給國台辦」：停掉他在中國所有代言

張震獲邀成為「奧斯卡新會員」親回應！　關繼威、古天樂也入選

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

高雄阿伯「斑馬線魔舞」　掀議：到底要讓？不讓？

大陸熱門新聞

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

海關一眼識破入境男　鞋內藏112張薩爾達傳說 王國之淚

男遭車門夾頸喪命！鄉民驚：這什麼奇葩死法

53歲科技巨頭CEO重返校園　考上清大博士班

網紅「繫狗鍊學狗爬」私密片外流　發文坦承

恐怖影片曝！　陸男冷血輾過她15次

微信支付7月起陸續開放　支援綁定海外信用卡

飯店沐浴乳被加精液？亞朵集團說明了

涉台學者：2024大選影響「未來台海局勢」

幼兒園保全「隸書」粉筆字書寫工整 「放假通知」如電腦字驚呆家長

2024QS全球頂尖大學排行榜出爐：北京大學排名17，台大升至69名

史上最近迎親！新娘從7樓「下嫁」到6樓

高三男監獄膠帶封口鼻亡警告知自殺　父：雙手被銬怎自殺

阻擋陸官員參加台旅展　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

美欲擴大對華AI晶片出口管制 陸專家：美國自己也佔不到便宜

美欲擴大對華AI晶片出口管制 陸專家：美國自己也佔不到便宜

美國繼2022年10月對出口大陸的AI晶片採取限制措施後，近期又傳出拜登政府考慮進一步擴大相關出口管制，也就是要禁止晶片製造商在事先未獲得許可證的情況下，向大陸及相關國家的客戶出口晶片。對此，大陸相關專家批評，這麼做是美國「國家安全優先」立場的體現，目的在於在科技領域戰勝中國，「這不僅會傷害中美關係，美國自己也佔不到便宜。」

布林肯：美挺台可採必要手段　端看中國怎麼做

布林肯：美挺台可採必要手段　端看中國怎麼做

瓜地馬拉總統參選人當選將強化與北京關係　陸外交部：大勢所趨

瓜地馬拉總統參選人當選將強化與北京關係　陸外交部：大勢所趨

和美副國務卿雪蔓通話　謝鋒：望美方按照三公報處理台灣問題

和美副國務卿雪蔓通話　謝鋒：望美方按照三公報處理台灣問題

延續布林肯訪中對話　美副卿致電中駐美大使

延續布林肯訪中對話　美副卿致電中駐美大使

關鍵字：

毛寧外交部中美布林肯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面