就是他！賣假Blackpink、五月天演唱會門票　27歲男躲旅社遭逮

▲抓到了！他賣假演唱會門票專騙追星族，躲旅社遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

抓到了！一名27歲黃姓男子今年1月起，在臉書各大演唱會社團及Line社群假賣知名歌手張惠妹、五月天、蔡依琳、Blackpink等各式演唱會門票詐騙歌迷，初步清查全台被害人數逾25人以上，詐騙金額約新台幣21萬元。高雄警方組成專案小組追查，在新興區中山路某旅社拘提黃嫌到案，全案依刑法詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。

▲▼黃男透過IG、Line、FB等社群軟體向被害人兜售演唱會門票，待被害人匯款後隨即封鎖失聯。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，黃男透過IG、Line、FB等社群軟體向被害人兜售張惠妹、五月天、蔡依琳、Blackpink等演唱會門票，他先以私訊方式聯繫被害人，對話聲稱「我只會幫你，不會害你，放心」、「我也討厭黃牛」等，取得被害人信任下單匯款後，隨即封鎖失聯，害粉絲不止看不成演唱會，還被騙錢，傷心又傷荷包。

三民二分局偵查隊獲報後即成立專案小組追查，經分析相關資料、調閱監視器後，發現黃嫌躲藏在新興區中山路旅舍，6月30日拘提黃嫌到案，全案依刑法詐欺罪移送台灣高雄地檢署偵辦。

▲抓到了！他賣假演唱會門票專騙追星族，躲旅社遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方初步清查，全台被害人數逾25人以上，詐騙金額約新台幣21萬元。警方呼籲，購買各類型演唱會門票應選擇官方認證的網站購票，透過不明網頁連結或透過Line、IG、Messenger私訊管道等私下交易，不僅沒有保障，只要賣方封鎖、刪除帳號，則求助無門，所匯款項也直接落入歹徒口袋。

警方建議，民眾應選擇具有審核機制的網站購買，善用第三方支付或面交方式確認交易對象及商品，始得保障個人消費權益。