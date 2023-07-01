得手285萬繼續騙　「投資老師」保證獲利...車手踢鐵板超商被逮

▲▼6旬老翁遇投資詐騙，熱心民眾即時報警逮捕2車手 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣1名62歲老翁近日透過通訊軟體認識「投資老師」，對方利用各種投資話術，謊稱遵照指示操作投資股票，可以獲利翻倍，老翁不疑有他，分批領現金面交，累計被詐騙金額將近新臺幣300萬元。詐騙集團30日又與老翁約在超商面交現金160萬，所幸警方接獲線報即時到場攔阻，並當場查獲兩名車手，老翁才發現自己遇上詐騙集團。

民雄分局29日接獲1名民眾報案，稱他在超商內發現疑似詐欺集團車手，警方獲報後立即趕到超商，當場查獲許姓（20歲）及林姓（22歲）2名詐欺車手，起獲贓款32萬元、偽造公司識別證及作案手機等證物，警方也在2名車手身上搜出毒品安非他命及愷他命，全案偵詢後依詐欺及毒品罪嫌將許嫌及林嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方也在車手包包內發現1張偽造的現金存款憑證收據，上面赫然寫著老翁的名字，警方馬上聯繫老翁，才發現老翁早用面交及臨櫃匯款方式陸陸續續交付詐騙集團共285萬元，且又準備好現金160萬欲面交給詐欺集團，所幸有熱心民眾敏銳觀察，察覺有異後立即報警處理，才能及時守住老翁的養老金。

民雄分局呼籲，詐騙集團經常以「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術行騙，民眾若要投資應循正當管道，且須謹慎思考、多方查證，以免落入詐騙集團假投資陷阱。如有遇到類似狀況，可撥打165反詐騙專線或向警方求助。