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騙扁小子黃琪再施詐　假冒林青霞助理爽住喜來登判刑定讞

▲黃琪涉詐1.26億，在法庭淚訴多年心酸。（圖，資料照／《ETtoday新聞雲》）

▲黃琪再遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

曾騙倒前總統陳水扁的「騙扁少年」黃琪，再度施詐術騙錢。他這次冒充影星林青霞的助理，入住澎湖喜來登飯店，還免費升等。另外也冒充3名男子的身分，利用手機Apple Pay行動支付不需要驗證身分的漏洞，盜刷9萬多元。一二審均判刑1年4月，全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

本名黃照岡的黃琪，現在已經成為專業騙徒的代名詞，2008年間官司纏身的前總統陳水扁經友人介紹，密訪謊稱塔羅牌大師的黃琪，算出不利官司的結局。媒體查證後，發現黃琪所有的身分資料全都造假，黃琪之後被稱為「騙扁少年」而聲名大噪。

黃琪走紅後爆發多起詐騙案件，2011年間他假冒頂新集團小開魏宏帆名義申辦美國運通頂級「黑卡」，虛設人頭公司，盜刷新台幣600多萬元兌現入帳，2013年間判刑7年定讞。他入獄後還傳出在獄中幫獄友口交；此外他也冒充頂新集團少東魏宏帆、國泰集團蔡鎮宇的獨生女蔡佳玲、就連投資教父、歌手張清芳的前夫宋學仁、影星林青霞助理等人，都被他冒充。檢警多次逮捕他，也在他帳戶中查扣數千萬元現金，財力驚人。

本案是因他冒充林青霞助理的身分，利用手機Apple Pay行動支付不需要驗證身分的漏洞，向澎湖喜來登飯店訂房並免費升等。當時順利支付3千多元的訂金，但到了澎湖後，飯店發覺有異，要求驗證身分並提供相關證明，結果最後7千多元的尾款都是由黃琪的信用卡支付，因此僅盜刷得手3千元多。此外，他也冒用葉姓、任姓、周姓三名男子的名義，申辦手機門號、或使用Apple Pay行動支付，獲利9萬多元，遭檢方提起公訴。

一審法院認定他犯下28罪，判刑1年4月，得易科罰金48萬元。案經上訴，黃琪又撤回盜刷飯店部分，二審仍將他判刑1年4月。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴，全案定讞。

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