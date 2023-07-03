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北海道男子「旅館內遭斬首」！斷頭陳屍浴室　頭顱下落不明

記者王佩翊／編譯

日本北海道一間旅館的工作人員2日下午在客房內的浴室發現一名男子遭人斬首，明顯死亡，而被砍下的頭顱則不知去向。警方調閱監視器後，發現死者是與另一名男性一同入住，認為該名男子嫌疑重大，未來將持續搜查嫌犯的下落，並且將屍體轉交給法醫相驗，以確認死者身分。

根據《日本放送協會》報導，北海道札幌市鬧區的一間旅館2日發生殺人命案，旅館的工作人員在下午3時20分左右進入房內，隨後竟在浴室內發現一具無頭男屍，而死者的頭顱則不在現場。警方獲報後前往現場調查，不過至今仍未發現死者的頭顱。

從遺體的切面看來，頭顱應該是被刀具砍下。警方目前已將此案定調為殺人，而死者的遺體將會交由法醫相驗，以確認死亡時間與具體死因。警方則會持續調查男子的身分，並於3日下午成立搜查本部調查此案。此外，初步能夠確定死者為成年男性，且死亡時間不久

警方調閱監視器後發現，死者事發前與另一名男性共同步入房間內，不過該名男子則下落不明，目前仍在追查他的蹤影與詳細身分。

 
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