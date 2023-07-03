禁預售屋換約轉售不溯及　時力檢舉林右昌：護航投資客

▲王婉諭（左）、邱顯智（右）檢舉林右昌公然違法護航建商投資客。（圖／邱顯智辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新版《平均地權條例》7月1日上路，其中預售屋禁止換約限制「不溯及既往」，引發社會質疑。時代力量立委邱顯智、王婉瑜3日上午前往監察院，檢舉行政院長陳建仁內閣與內政部長林右昌，公然違法護航建商投資客，恣意曲解立法院三讀通過的修法版本，請監察院介入調查，糾正內政部並彈劾失職的官員。

王婉諭指出，早在今年初立法院三讀修正《平均地權條例》後，內政部就立即表明曲解法令、大開後門的立場，2023年1月12日，時任內政部代理部長花敬群180度髮夾彎宣布：「將用子法處理日出條款，對於在政策公布之前購買的預售屋，不受轉售限制」。

王婉諭指出，2021年12月13日，花敬群在立法院備詢明確表示，預售屋換約轉售會溯及既往，修法通過後一律禁止轉售；2023年1月11日，內政部部長信箱回復民眾的信件時，也再次強調，在修法施行前取得的預售屋合約，在修法施行後，不得轉售買賣契約給第三人，僅僅兩天的時間，內政部扭曲立法院通過的法律，膽大妄為的程度，令人匪夷所思。

邱顯智反問，當修法納管某項新興毒品，難道持有該項新興毒品的人可以說，因為在法律修正前就購買持有，所以修法後仍然可以在市場上販售，不必受到限制與處罰？為什麼《平均地權條例》修法施行後，「不得讓與或轉售買賣契約」的規定，內政部可以取解為「在施行前已簽訂預售屋及新建成屋契約的買受人，在施行後得免受換約轉售限制」？

邱顯智表示，內政部放水預售屋不得換約轉售的限制，讓打擊預售屋炒作的作為形同虛設，讓炒房投資的群組大肆慶祝，今天來到監察院，就是要具名檢舉林右昌的違法失職，具名檢舉陳建仁內閣曲解法令的作為，請監察院介入調查，拿出態度，捍衛法律的尊嚴，彈劾、糾正這些無法無天的惡劣官僚，告訴這些人，什麼叫做依法行政，什麼是行政機關不能跨越的紅線。