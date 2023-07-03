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社會 社會焦點 保障人權

下令「驅趕」府北公園民眾原因曝　鹽埕分局長：白天喝酒非正常

▲鹽埕分局對話最新截圖流出，分局長對「驅離」2字進行說明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鹽埕分局對話最新截圖流出，分局長對「驅離」2字進行說明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導　

高雄警分局長下令「驅趕」喝酒民眾引發討論，現在又有人提供更進一步的最新截圖，鹽埕分局長李紹榆對於為何要「驅趕」作出解釋：「白天有喝酒行為，實屬非正常行為。」

城中城大樓在2021年10月14日發生大火釀成46死，高雄市政府將原地改建成為府北公園，不過現在卻成了弱勢民眾經常性聚集的地方，經常性喝酒、吵鬧、亂丟酒瓶及吐檳榔汁等行為，造成環境不佳，所以媒體披露之後，鹽埕分局列為重點，還派人進行守望，並在內部群組回報情況。

▲高雄市警察局鹽埕分局李紹榆要求「驅趕」，被同仁「低聲下氣」求親自示範 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鹽埕分局對話最新截圖流出，分局長對「驅離」2字進行說明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警察局鹽埕分局李紹榆要求「驅趕」，被同仁「低聲下氣」求親自示範 。（圖／記者吳奕靖翻攝）▲鹽埕分局對話最新截圖流出，分局長對「驅離」2字進行說明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鹽埕分局對話截圖流出，分局長要求對喝酒民眾進行「驅離」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鹽埕分局內部群組對話流出，有同仁在群組內回報處理情況，也請分局長對辛苦的同仁予以優績鼓勵，分局長李紹榆則詢問是否「驅趕」，同仁回應，「請教分局長，大太陽底下，同仁辛苦認真執勤，您到現場看了沒有？職低聲下氣請求您示範一次驅趕逗留民眾」。原本流出4張對話截圖只到這邊，不過現在又有最新對話內容傳出，分局長對於驅趕原因的說明是「白天有喝酒行為，實屬非正常行為，請同仁軟硬兼施，勸離公園，不要放任，合法行為要保障」、「避免再遭民眾打電話報警，記者大作文章，傷害本分局」。

對此高雄市議員陳美雅認為使用「驅趕」2字，似乎不夠溫暖，她表示，「陳其邁市長號稱暖男市長，但是在處理市政顯示的確是冷酷手法！在考量社會安全秩序的前提也應考量人道的溫暖作法，請社會局進行安置應該是否會更加妥適？在無助民眾需要協助時，政府應優先考慮請社會局進行協助安置，而非只是用強硬手段，一句話用驅離手法，這種高壓強制手段並無法解決目前高雄社會上確實存在有人流浪街頭無處可去的境況，政府應從源頭思考如何改善現狀，而非只是頭痛醫頭，腳痛醫腳的消極方式！如何解決目前社會的安全問題、居住正義，這些都應該要通盤考慮」。

市議員白喬茵則認為，「針對公園這些無家可歸或是純粹嚮往無拘束的自由生活型態的遊民們，其實也享有憲法保障的基本生存權及人身自由等。因此，當有些時候遊民們部分行為造成社會觀感及其他民眾困擾時，警方在前往勸導之餘也應該尊重他們的權利，用勸說的方式改善或離開。因此，這位分局長下令驅趕，顯然是用了過度強硬且侵犯人權的方式，沒有誰該被『驅趕』，他們不是病媒蚊也不是病毒，而是一樣享有人權保障的人民」。

對此，高雄市政府發言人周璟瑜表示：「陳其邁市長6月27日即指示並在受訪時即清楚指出，社會局全力提供相關的安置和社會救助工作，同時也會兼顧到街友的權利保障，如有治安問題時，市府會請警方加強巡邏維護治安。」對於鹽埕分局被質疑似以驅趕等用語及處理，周璟瑜強調，「此行為不恰當，市警察局已要求改進，對於當地弱勢民眾，社會局已請社工加強訪查、積極關懷，提供必要物資、聯繫家人，協助安置街友中心或返家，並媒合輔導就業。」

▲▼ 高雄市警察局鹽埕分局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市警察局鹽埕分局。（圖／記者吳世龍攝）

對於鹽埕分局分局長以「驅趕」用語不恰當，高雄市警局表示，已要求分局長檢討改進，爾後更注意用字遣詞，分局長已深感歉意並自請處分。對於當地弱勢民眾，也將配合社會局加強訪查、積極關懷，如有治安問題時，亦將責由鹽埕分局加強巡邏維護治安。
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