高雄分局長下令「驅趕」喝酒民眾　議員轟：市民變病毒

▲高雄市警察局鹽埕分局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鹽埕區「城中城大火」造成46死慘劇，現在原址重建成為府北公園，但是日前有媒體踢爆府北公園有弱勢民眾經常聚集喝酒，聲音過大造成周邊民眾困擾，所以鹽埕分局把這裡列為重點區域，還派員守望，只是分局長下令驅趕，同仁在內部群組「低聲下氣」的請分局長到場親自示範如何驅趕？對此，市議員則表示「是把市民當病毒嗎？」

城中城大樓在2021年10月14日發生大火釀成46死，高雄市政府將原地改建成為府北公園，不過現在卻成了弱勢民眾經常性聚集的地方，經常性喝酒、吵鬧、亂丟酒瓶及吐檳榔汁等行為，造成環境不佳，所以媒體披露之後，鹽埕分局列為重點，還派人進行守望，並在內部群組回報情況。

但是現在鹽埕分局內部群組對話流出，有同仁在群組內回報處理情況，也請分局長對辛苦的同仁予以優績鼓勵，分局長李紹榆則詢問是否「驅趕」，同仁回應，「請教分局長，大太陽底下，同仁辛苦認真執勤，您到現場看了沒有？職低聲下氣請求您示範一次驅趕逗留民眾」。

雖然用字遣詞為「低聲下氣」，不過對話流出之後，迅速流傳，不只是高雄其他分局的員警收到，就連外縣市也收到這個對話群組，有其他員警認為嗆聲意味濃厚，甚至質疑「鬧內鬨」。

▲高雄市警察局鹽埕分局李紹榆要求「驅趕」，同仁求親自示範 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲同仁回應已「勸導」離去 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

通常警方處理類似案件，用字會用「勸離」而非驅趕，對此高雄市議員陳美雅認為使用「驅趕」2字，似乎不夠溫暖，她表示，「陳其邁市長號稱暖男市長，但是在處理市政顯示的確是冷酷手法！在考量社會安全秩序的前提也應考量人道的溫暖作法，請社會局進行安置應該是否會更加妥適？在無助民眾需要協助時，政府應優先考慮請社會局進行協助安置，而非只是用強硬手段，一句話用驅離手法，這種高壓強制手段並無法解決目前高雄社會上確實存在有人流浪街頭無處可去的境況，政府應從源頭思考如何改善現狀，而非只是頭痛醫頭，腳痛醫腳的消極方式！如何解決目前社會的安全問題、居住正義，這些都應該要通盤考慮」。

市議員白喬茵則認為，「針對公園這些無家可歸或是純粹嚮往無拘束的自由生活型態的遊民們，其實也享有憲法保障的基本生存權及人身自由等。因此，當有些時候遊民們部分行為造成社會觀感及其他民眾困擾時，警方在前往勸導之餘也應該尊重他們的權利，用勸說的方式改善或離開。因此，這位分局長下令驅趕，顯然是用了過度強硬且侵犯人權的方式，沒有誰該被『驅趕』，他們不是病媒蚊也不是病毒，而是一樣享有人權保障的人民」。

對此鹽埕分局回應，「日前有住戶向媒體反映報導鹽埕區府北公園時常有民眾聚集飲酒與喧嘩，影響附近住民居家安寧和安全，鹽埕警分局為避免喧鬧滋事情形之發生，遂規劃巡邏警網加強該地巡守，若有民眾飲酒與喧嘩，將適時加以勸導降低音量或規勸離開，避免與住戶居民產生摩擦，維護公園周邊住戶居民安寧秩序」。至於分局長李紹榆要求「驅趕」字眼以及被同仁要求親自示範的部分，並沒有回應。