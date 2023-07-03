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高雄「超前防疫」抓沒戴口罩　男被罰3000告市府！3連勝全判違法

▲▼高雄「超前防疫」抓沒戴口罩　男被罰3000告市府！3連勝全判違法。（圖／資料照）

▲市長陳其邁公告防疫加嚴。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

高雄市蔡姓男子因為2021年5月22日疫情警戒三級期間，外出沒戴口罩，被員警攔下來開罰3000元，但他不滿質疑，中央公告是5月28日才開始罰，高雄市府卻超前部署，搶先要求「外出沒戴口罩立即開罰」，提告市府開罰無理，一、二審均獲撤罰，但市府不服上訴，案經高雄高等行政法院審理駁回。

2021年5月本土疫情升高，各地方政府紛紛超前部署，中央疫情指揮中心於5/19升級三級防疫，同日，高雄市長陳其邁就宣布加嚴防疫措施，「市民外出未戴口罩者立即開罰」。蔡男5/22下午從苓雅區住家走到離家門口不到5公尺的巷口，查看牆壁油漆乾了沒，結果被員警攔下來，吃下一張3000元罰單，氣得向高雄地方法院提起行政訴訟，一審法官認定，中央未授權地方政府搶先開罰，市府開罰無理，判決撤銷這張罰單。

▲▼高雄「超前防疫」抓沒戴口罩　男被罰3000告市府！3連勝全判違法。（圖／資料照）

▲高雄市府「超前防疫」抓沒戴口罩可罰3000元。（圖／資料照）

一審、二審均判決徹罰，高雄市衛生局不服提起上訴，主張蔡男違法事實明確，且5/19當時，中央指揮中心在記者會上表示尊重地方政府，依《傳防法》規定，主管機關並不限於中央，且如果屬於地方自治事項，無須上級政府授權，難以認定市府欠缺管轄權的瑕疵。

市府主張，地方政府為疫情發生第一線因應執行單位，必須做出緊急控制措施，當時有8縣市政府均採取5/28中央規定前，以強制戴口罩作為防疫手段裁罰，相較部分國家採取強制隔離甚至封城，已屬於對人民基本權力干預最輕微的手段，本於自治權限「超前」防疫措施，有助中央評估、提升防疫效能等，顯見這張罰單處分合法有效，且獲指揮官授權默許。

高雄高等行政法院審理，主要針對兩大項爭執說明，包含：市府有無制訂裁罰要件權限？以及市府未經勸裁罰是否合法？法官認為，市政府對於傳染病之防疫措施，具有制定裁罰要件之權限、決策事務管轄權限，不過對未戴口罩者立即開罰，則屬於違法的行政處分，5/19高雄市府的開罰公告並未完全符合「應依指示官指示辦理」要件，加上高雄當時並非全國重災區，且未升級三級警戒，突然發布比中央更嚴格的防疫措施，甚至完全沒有賦予緩衝、宣導，一經公告就立即對社會大眾裁罰，顯然欠缺合理正當性「並非合法，灼然甚明。」

三審認定，市府發布的防疫措施與中央歧異，蔡男被罰3000元用法均有違誤，駁回衛生局上訴確定。

▲▼高雄「超前防疫」抓沒戴口罩　男被罰3000告市府！3連勝全判違法。（圖／資料照）

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