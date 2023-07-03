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省很大好康多！TPASS通勤定期票「基北北桃都會通」售量續增

▲TPASS通勤定期票「基北北桃都會通」售量持續增加

▲TPASS通勤定期票「基北北桃都會通」售量持續增加。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央與基北北桃四市，合力推出TPASS通勤定期票「基北北桃都會通」，1日起正式營運，販售量持續增加中。桃園市政府交通局2日指出，民眾只要花費1,200元就可享有30日內基北北桃區域公車、捷運、鐵路、國道客運吃到飽，以及享有YouBike雙北前30分鐘及桃園60分鐘免費服務。

交通局呼籲，目前使用汽機車通勤民眾，不妨購買基北北桃都會通改用方便的大眾運輸系統，除了每日通勤費省很大外，也可減少開騎車的疲勞、降低道路壅塞、事故與空污。市府也感謝中央核定及備查基北北桃所推出的都會通定期票計畫，對地方政府轄管運具補助50%(基隆75%)。

▲TPASS通勤定期票「基北北桃都會通」售量持續增加

而這段時間基北北桃所有運輸業者全面配合，完成驗票機修改作業，並於7月1日如期上線，四市交通局(處)同仁，以及捷運、公車客運等營運單位與悠遊卡公司、微笑單車公司的第一線同仁，在7/1第一天都成立應變小組及至相關場站視察了解使用狀況，截至今日目前運作正常。

目前基北北桃都會通已累計販售超過17萬張，近2日(6/30、7/1)也賣出約8萬張，購票人潮已湧現，預期明日7月3日第一個上班日將會有更多人購買，因此提醒尚未購買的民眾，儘速利用假日購買。另雙北交通局也提醒，效期內19萬張的雙北1280定期票仍可繼續使用，以免購買人潮耽誤上班行程。

此外，也提醒目前尚未開放一卡通及愛金卡設定基北北桃都會通，請民眾持悠遊卡進行設定；另都會通可利用捷運、台鐵、公車、客運等進行開卡設定，特別提醒YouBike無法開卡，須先行註冊YouBike會員才能使用。

桃園市交通局提醒，持基北北桃都會通搭乘臺鐵及機場捷運需走專用通道，請民眾務必遵循指示牌或地貼的方向進出車站，避免因走錯通道而耽誤時間。目前北部生活圈的大眾運輸多元且便捷，通勤族可選擇使用基北北桃都會通，明7月3日早上，各營運單位均會加派人力，協助乘客購票、通關，並即時排除刷卡障礙。

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