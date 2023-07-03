體驗浪漫最佳去處！日本仙台「七夕祭」桃園Xpark原汁原味呈現

▲日本仙台「七夕祭」Xpark原汁原味呈現。（圖／Xpark提供）



記者楊淑媛／桃園報導



來自日本新都會型水生公園Xpark，今年暑假首次與日本東北宮城縣仙台市聯名合作，推出「向星空許願～Xpark銀河七夕祭」，將仙台市擁有400年歷史的「七夕祭」於台灣原汁原味呈現，展示只在仙台七夕祭典才看得到如彩色水母般在天空飄揚的大型吹流，還可以體驗「向星空許願DIY」祈願遇見幸福，帶大家走進日本仙台七夕光景。

位於桃園市青埔地區的都會型水生公園Xpar，迎接即將到來的農曆七夕，特地邀請日本女藝人阿部瑪利亞化身浪漫織女星，分享日本七夕時節周邊朋友們會和喜歡的人一起去神社參與七夕祭、一起去看夏日祭典、或是去水族館約會等地方的美麗情景。

而現在台灣朋友們，也可以就近在Xpark輕鬆感受日本七夕氛圍，有夢幻水母缸與可愛的企鵝、海獅等多樣生物互動，加上特別的仙台七夕祭活動抵台，大推有情人們一起漫遊水族館體驗浪漫的銀河七夕祭，真的很不一樣！

Xpark表示，仙台七夕祭是日本仙台市每年夏季舉辦的一項盛大活動，在七夕祭期間到處都會懸掛著各式各樣的紙藝裝飾品，把街道點綴的美麗又繽紛。今年Xpark與仙台市政府「仙台七夕祭典」聯名合作，特別將仙台當地七夕祭典才看得到長達2.5公尺的「大型吹流」空運來台，擺設於現場如彩色水母般在天空飄揚，同時還有由竹子及燈籠打造出的「竹燈星空隧道」，美照拍不完。

同時，藉由現場解說牌了解台日對七夕文化的異同之處及仙台市的介紹。「向星空許願～Xpark銀河七夕祭」即日起迄9月30日推出，歡迎有情人們，今夏就來Xpark體驗原汁原味的日本七夕。