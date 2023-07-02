拉韓國瑜椅子挨酸「侯有移」　侯友宜：桌椅都會挪動、這很正常

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨天與高雄市前市長韓國瑜首度同台造勢，侯友宜趁韓國瑜致詞時，悄悄移動了韓國瑜的座位靠向自己，試圖拉進兩人距離，外界戲稱「侯有移」。侯友宜今（2）日受訪時解釋，最主要是都聊得很開心，大家都會團結一心，用選票贏回中華民國，這才是見面的主要目的；至於偷拉椅子？侯則稱，圓弧形的桌椅都會挪動，外界太會想像了。

▲侯友宜出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜昨與韓國瑜同場出席黃復興黨部週年慶，兩人在主桌坐倆隔壁，卻被外界質疑兩人相距超過30公分，過程中侯還偷拉韓的椅子，試圖拉近一點；被媒體捕捉到畫面之後，遭網友大肆譏笑「侯有移」。侯今出席「鳳鳴朝陽、萬眾一心」總統暨立委參選人造勢大會，會後接受媒體聯訪被問及此事，只見侯「哈哈」笑了兩聲，稱「你們太會想像了！」

侯友宜接著說，其實昨天最重要是朱立倫、韓國瑜、趙少康，幾個人一起聊得蠻開心，最主要是大家都會團結一致，用選票贏回中華民國，讓兩岸和平穩定，未來永續發展，這才是大家昨天一起聚會最主要的目的。侯也解釋，昨天是很重要場合，大家都面對後面的講台，圓弧形的桌子、椅子都會挪動，這是很正常的現象，大家太會想像了。

朱立倫稍早受訪時說，昨天第一特別謝謝韓國瑜，大家聊很多，一個小時時間，都是相談甚歡，總不能每個玩笑都重述，網路上有用玩笑的話變成惡意的見縫插針，大可不必，最大誠意表達支持，私下談話也有說如何整合，未來還有很多不管公開、還是私人的場合都會見面。