國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

▲女童父親將體罰照片和影片在臉書公布，引發網友批評。（圖／翻攝自爆料公社）

記者楊惠琪／台北報導

新北市新店區某國小五年級女童，因為這次段考「只考」第五名，被父親處罰拿著獎狀下跪，用藤條狂抽40多下，體罰過程還拍下影片，放上臉書、傳給導師「昭告天下」，引發網路譁然。女童就讀學校校長表示，看到學生滿腿傷痕，覺得很心疼，還說女童成績一直名列前茅，可以理解家長求好心切，但處罰方式不合時宜，知悉第一時間已進行相關通報。

該名女童父親上周在臉書張貼執行「家法」的照片和影片。影片中，女童被要求手持獎狀跪在地上，以5科每科都要95分為標準，少1分打1 下，最後5科共打了44下才肯收手，過程中女兒不斷哭喊，還遭父親斥責跪好、抬頭挺胸，並數度狠瞪女兒，還說「班上27個學生考第5名，你要不要緊啊」，女童腿部布滿抽打後的傷痕，該名父親不但公開體罰影片和照片，還寫下「這學期考第五名的下場喔」。

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據了解，父親和女兒在考前就約法三章，五科都需要達到95分，如果沒有達標，就要藤條伺候，少1分打1下，並將挨打影片在臉書公布，還要把影片傳給學校導師。

女童就讀學校校長表示，上周四晚間女童導師接獲家長傳的體罰影片，第一時間就通報學校，學校隨即進行校安通報、並通報社會局、家暴中心，請社工協助處理，並請家長將影片下架保護女童隱私。

校長表示，女學生隔天到校後，學校啟動多項關懷輔導措施，雖然孩子心情平靜，也能夠理解父親愛之深責之切，但看到孩子傷痕，還是很心疼，帶她到健康中心擦藥，雖然已經放暑假，還是會持續關注輔導該名學生，若有需要也會進行家訪，其實該名女學生成績一直很好，這學期也有拿到獎狀。

校長說，雖然父親的出發點是善意，也與女兒取得共識，但體罰並不符合現代潮流的教養方式，已與父親溝通應正向管教，必要時學校也會提供相關輔導資源。