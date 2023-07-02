「2023桃園蓮花季」盛夏登場　超級大西瓜和大南瓜亮相

▲2023桃園蓮花季登場，超級大西瓜、大南瓜亮相。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園蓮花季X瓜果節」2日於觀音區蓮花園休閒農業區熱鬧登場。市長張善政表示，今年邁入第25屆蓮花季系列活動，為期51天迄8月20日，歡迎桃園鄉親與北台灣的朋友到觀音欣賞「出淤泥而不染」的蓮花，以及品嘗美味的西瓜和南瓜，一起體驗觀音之美，未來市府也會與農會、休閒農場及發展協會合作，持續打響觀音品牌。

張市長指出，觀音區是得天獨厚、美麗的魚米之鄉，也是瓜果類主要產地，不僅是北台灣蓮花的代表，瓜果產品也極具特色，今日觀音區農會為推廣優質西瓜，並在蓮花季主會場舉辦西瓜評鑑比賽，現場也展示瓜果節得獎瓜果，包括第一名86.09台斤重的超級大西瓜，以及787.5台斤、獲得全國冠軍的大南瓜。





農業局長陳冠義表示，今年蓮花季首度與銘傳大學設計學院合作，推出5 座結合科技藝術與蓮花之美的裝置藝術，並跨局處推出系列活動，包括：7月8、9日的「原林藝術舞集」、7月15日推出「北觀音名荷大賞」、7月29、30日舉辦「荷田共枕車野趣」、8月5日舉辦「荷塘月色蓮花宴」、8 月 12 日邀請「咖哩玩劇團」帶來親子兒童劇、8月19日「稻米達人米食饗宴」、8月20日邀請嘻哈饒舌歌手舉辦「壓軸活動」等。





包括立法委員黃世杰、市議員吳進昌、涂權吉、許更生、許清順、桃園市政府農業局長陳冠義、觀旅局長周柏吟、客家局長林昭賢、觀音區長林國甯、桃園市農會理事長李文政和總幹事周宗維、觀音區農會理事長許文進、常監郭來結、總幹事江謝滺等均一同出席活動。