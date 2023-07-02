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快訊／重啟核一？　侯友宜：若經評估可「啟動就要再啟動」

▲▼侯友宜出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（2）日舉行「鳳鳴朝陽、萬眾一心」總統暨立委參選人造勢大會。侯友宜致詞強調，身為國民黨總統參選人，有責任扛起兩岸的穩定，會繼續國民黨原有的政策跟方向。侯也說，不斷請益馬英九、朱立倫，上任後會把能源配比重新調整，核二、核三都要延役，而核一經過專家評估後，也都要延役，「若可以啟動就要再啟動！」

侯友宜致詞一開始，特別謝謝黨主席朱立倫，在黨最艱困的時候，扛起責任、義無反顧，跟大家凝聚在一起，永遠感謝、感恩，最重要讓國民黨重返執政。侯說，這幾年看到民進黨把原有馬英九之前的和平穩定兩岸推向兵凶戰危，所以身為國民黨總統參選人，有責任扛起兩岸的穩定，會繼續國民黨原有的政策跟方向，在當年連副總統、馬總統，在兩岸政策穩定上，不斷推動成功經驗，只要兩岸願意在對等尊嚴底下，不斷務實交流溝通，就可以讓兩岸和平穩定下來，「馬總統就是一個最佳代言者」。

侯友宜說，在既有經驗及朱立倫等歷任前輩上，大家繼續往前走，除了對等尊嚴外，也要展現和平的實力，所以在國防提升自衛能力也要不斷加強，要有能力阻絕任何想對國家侵犯的，要讓他付出不敢發動戰爭的代價，這也是台灣永續繁榮安定關鍵。侯強調，和平是選舉最重要主軸，代表國民黨立場 ，「我會捍衛和平！守護民主！更會讓國家永續繁榮！」

侯友宜接著說，他更重要解決民進黨這8年來不斷弊案叢生，很多政治支票亂開，造成民不聊生。侯說，大家看到非核家園，結果綠能20％達不到，這不光是缺電問題，還是國安問題，若不趕快扭轉過來，將面臨民生產業更嚴峻挑戰。侯痛批，整個能源政策完全錯誤，未來大家生活怎麼過？所以他不斷請益馬英九、朱立倫以及很多能源專家，期待他上任後把能源配比重新調整。

侯友宜表示，他在7月會清楚告訴大家怎麼調整配比，核電在核安及妥善核廢料處理之下，「核電絕對是我的選項！我有能力去面對現階段危機，安全、穩定、減碳，是我能源政策三大原則 ！」侯強調，尤其核三現階段還沒除役，絕對不能除役，至於核二、核三也要延役；而核一也要考慮，一樣經過專家評估後，都要延役，若可以啟動就要再啟動！

侯友宜也說，以自己的背景而言，除弊、抓壞蛋是他的專業，民進黨這8年搞了多少弊案，「我會找一些特別有專業的，特別對弊案有深入了解的，組成比特偵組還更專業的，將所有弊案一個一個查清楚！」侯強調，唯有清廉、有效率的政府，才是人民信賴的政府，不但要查清楚弊案，人事制度也要公開透明，不接受任何人關說，有能力者上來做事，要讓公務員敢做事，而非用政治干預公務員升遷。

侯友宜表示，這次謝謝國民黨徵召自己，代表國民黨對公務員的肯定，這是所有其他2位的候選人最不同的背景，代表國民黨重視基層。侯強調，自己重視公務體系，讓團隊凝聚力量，未來除弊以外，所以治安問題，打詐、槍、毒，他會用我業讓社會更安定，讓民心更穩定。

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