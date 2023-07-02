解放軍提升遠海戰力　兩棲攻擊艦廣西艦「首次」進入西太平洋

▲兩棲攻擊艦廣西艦首次進入西太平洋進行遠海訓練 。（圖／翻攝 央視軍事頻道）

記者任以芳／綜合報導

解放軍提升戰力，其兩棲攻擊艦廣西艦首次進入西太平洋海域進行遠海訓練。日本防衛省統合幕僚監部6月30日公布消息稱，一艘解放軍海軍075型兩棲攻擊艦日前通過日本鹿兒島縣大隅海峽，是日方首度確定解放軍兩棲攻擊艦經此海峽進入太平洋。

陸媒《澎湃新聞》報導指出，6月29日中午，解放軍一艘兩棲攻擊艦及一艘驅逐艦在鹿兒島縣外海航行，日本自衛隊確認兩艦在行經大隅海峽後進入太平洋，自衛隊也確認另外兩艘解放軍軍艦經奄美大島外海的毗連區進入太平洋。

該報導也引述日本防衛省統合幕僚監部6月30日公佈消息稱，一艘解放軍海軍075型兩棲攻擊艦日前通過日本鹿兒島縣大隅海峽。這是日方首度確認解放軍兩棲攻擊艦經此海峽進入太平洋。

報導表示，從防衛省公佈的消息來看，除了廣西艦，另外三艘軍艦為052D型導彈驅逐艦包頭艦，054A型導彈護衛艦安陽艦（599）和903A型綜合補給艦巢湖艦（890）。

▲廣西艦著眼於未來兩棲作戰和遠海作戰需求 。（圖／翻攝 央視軍事頻道）

據央視軍事去年4月報導， 075型兩棲攻擊艦廣西艦首次公開亮相，剛列裝不久的兩棲攻擊艦廣西艦開展基礎性訓練，著眼未來兩棲作戰和遠海作戰需求，在某海域持續開展航行組織、戰救衛生、損害管制等科目訓練。如何使新裝備加速形成作戰能力，成為廣西艦當前訓練的重中之重。

兩棲攻擊艦既有能自主防禦反擊的導彈、近防炮等多種火力系統，還有能搭載多型艦載直升機的直通甲板，以及裝載多型坦裝和氣墊登陸艇的內部塢艙。

今年3月，《央視》軍事也報導，由兩棲攻擊艦海南艦、導彈驅逐艦呼和浩特艦、導彈護衛艦柳州艦和綜合補給艦查干湖艦組成的南部戰區海軍遠海聯合訓練編隊，完成戰訓任務返港。海軍遠海訓練編隊30天航行9000多海里，先後在南海、西太平洋等海域訓練，錘鍊部隊聯合作戰能力。