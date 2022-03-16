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第三艘075兩棲攻擊艦或命名「安徽」 官網透露「省艦」文化工作行程

▲解放軍海軍075兩棲攻擊艦,海南艦,滬東造船廠。（圖／翻攝東方網）

▲在滬東造船廠的解放軍海軍075兩棲攻擊艦。（圖／翻攝東方網）

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍075兩棲攻擊艦的成軍進度一直受到外界關注，在上海滬東造船廠的3號艦或命名為「安徽」，假使消息正確，安徽省將成為大陸首個冠名解放軍大型水上作戰艦艇的內陸省份。此前，2號艦傳出定名「廣西」，根據下水的時間推算，2號艦將進入入列服役的導數階段。

▲解放軍海軍075兩棲攻擊艦,海南艦,滬東造船廠。（圖／翻攝東方網）

▲安徽省退役軍人事務廳官網疑意外透露075兩棲攻擊艦命名計畫。（圖／翻攝東方網）

《東方網》報導，安徽省退役軍人事務廳官網近日發布省廳2022年2月大事記，並提到「2月17日，省退役軍人事務廳黨組成員、副廳長高峰帶隊赴上海對接省艦文化共建等工作。」其中明確提到「省艦」一詞，這意味此次文化共建工作的主角是一艘以「安徽」的軍艦。

根據解放軍軍艦軍地共建傳統顯示，華東軍區海軍在1950年的一週年生日慶典暨艦艇命名典禮上，將第一批艦艇依「井岡山」、「延安」、「遵義」、「古田」等紅軍革命聖地的地名命名，而這種傳統延續至今，解放軍海軍大部分船艦仍採用地名加艦艇舷號的方式命名。

▲解放軍海軍075兩棲攻擊艦,海南艦,滬東造船廠。（圖／翻攝東方網）

▲解放軍海軍首艘服役的075兩棲攻擊艦海南艦。（圖／翻攝東方網）

根據解放軍海軍發言人程德偉於2019年時提到的行政省命名相關情況指出，解放軍《海軍艦艇命名規定》明確，巡洋艦和兩棲攻擊艦及以上級別艦艇以行政省和直轄市名命名。有鑒於解放軍海軍未有巡洋艦的出現，因此，只有075型兩棲攻擊艦及航空母艦能獲得省級冠名。

075兩棲攻擊艦的甲板局和航空母艦類似，採緊湊型的邊島式布局，最大程度提高甲板作業面積。同時，075具備較強的兩棲作戰和執行多樣化任務的能力，配備有導彈、艦炮、電子戰等武器系統，首批共建3艘，皆由上海滬東造船廠製造。

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