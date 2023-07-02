出席侯友宜造勢　他曝馬英九台下喊：氣氛很熱！

▲侯友宜出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨2日舉行「鳳鳴朝陽、萬眾一心」總統暨立委參選人造勢大會，前總統馬英九也到場支持藍營總統參選人侯友宜，同樣出席活動的台北市議員李明賢透露，現場凍蒜聲不斷，馬英九離開會場時也在說，「今天氣氛很熱」。

李明賢指出，侯友宜這次致詞重點有二，第一，政黨輪替贏回中華民國，如何捍衛中華民國，特別是兩岸要穩健發展與交流，年底選舉更是一場戰爭與和平的選擇；其二，能源是確保經濟發展的關鍵，民進黨綠能跳票，未來在確保安全無虞提前下，不僅核能是選項，也要思考核一、核二、核三延後除役；近期就會提出完整的能源政策論述。

針對重啟核一議題，侯友宜2日表示，民進黨這8年來不斷弊案叢生，很多政治支票亂開，造成民不聊生。大家看到非核家園，結果綠能20％達不到，這不光是缺電問題，還是國安問題，若不趕快扭轉過來，將面臨民生產業更嚴峻挑戰。整個能源政策完全錯誤，未來大家生活怎麼過？所以他不斷請益馬英九、朱立倫以及很多能源專家，期待他上任後把能源配比重新調整。

侯友宜表示，他在7月會清楚告訴大家怎麼調整配比，核電在核安及妥善核廢料處理之下，「核電絕對是我的選項！我有能力去面對現階段危機，安全、穩定、減碳，是我能源政策三大原則 ！」侯強調，尤其核三現階段還沒除役，絕對不能除役，至於核二、核三也要延役；而核一也要考慮，一樣經過專家評估後，都要延役，若可以啟動就要再啟動。