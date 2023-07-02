丈夫劈腿反怪妻「都是你太忙！」　心理師揭暗黑原因：製造內疚

▲結婚15年的夫妻，丈夫在劈腿出軌後，反而對妻子說「都是因為你太忙，陪我的時間變少了！」（示意圖／CFP）

文／羅伯特‧紐伯格（Robert Neuburger）

摘自／寶瓶出版《有毒的話語：親密關係裡的話語控制》

「我們都有情感的需要：只要有人懂得如何訴諸我們的情感，就能欺騙我們，操縱我們。如果我們能夠辨認出它們，就有可能避免受到欺騙和操縱。」——羅伯特·古拉，《有毒的邏輯——為何有說服力的話反而不可信》

當控制者想要掩飾某種行為或目的時，情感控制是他們最常用的手段。情感控制在很大程度上，與受控者是否容易被激起內疚感、羞恥感或同理心有關，而且取決於受控者是否信任這段感情或者控制者本人。

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控制是為了說服「受控者」，讓他們去接受或面對一些強加在他們身上的、棘手的、讓人痛苦的，甚至是令人震驚的情境和狀況。這裡並沒有列出所有可能被控制的情感，我只列出了其中最常見的。但是我們都知道，人類的想像力是無窮無盡的⋯⋯

內疚感：「你給我的陪伴少了，你對我的關心少了，我才會出軌。」

蕾娜，四十歲，結婚十五年。「這麼多年了⋯⋯」她說，「以前，我和我先生的感情很好。雖然我們待人的方式很不一樣（他外向，我內斂），但我們以前一直配合得很好，或者說我們曾經覺得我們相互之間是一種有益的互補。但是，孩子長大了，隨之而來的問題，導致我們這兩三年來過得不太好，災難由此而生：去年，我發現他出軌了。

「他沒有否認，而是試圖狡辯：我給的陪伴少了，我對他的關注少了，我見他見得少了⋯⋯雖然我很受傷，但我還是試著理解他，從自己身上找原因，我想要挽救我們的關係。

然而事到如今，我已經無法掌控事態的發展：我沒辦法忘記。即使他給了我承諾，我也無法再相信他。甚至，我做出了連我自己都不能理解的行為：我經常查看他的手機，他遲到了，我就會驚慌，我意識到我變得不可理喻。

他提醒我，叫我別把他逼急了，但是沒用，沒幾天，我就又控制不住我自己了。每一次，我都控制不住要發火。我們的愛情好像就此被他殺死了一樣。

這意味著我不愛他了嗎？我認為不是的：相反，這使我知道我愛他勝過一切。但是，我要怎麼做，才能在他硬下心離開我之前，讓自己平復下來，去原諒、去找回過去⋯⋯」

顛倒是非黑白

蕾娜的苦惱並不難理解：她的丈夫顛倒了是非黑白。他不但不承認自己做了不好的事情，反而想方設法讓蕾娜內疚，指責她該為出軌的事情負責，因為她陪伴的時間少了、給的關心少了，甚至是見面次數少了，而他才是受害者！這種顛倒黑白的行為，也許正反映出男方知道是自己做錯了。

如果他真的對蕾娜不滿，他應該將不滿告訴蕾娜，而不是做出出軌的行為。這種對事實的顛倒，讓蕾娜感到困惑。

她愛他，所以她很難意識到自己才是受害者（而對外人來說，這是顯而易見的）。這也解釋了她那些表面看來不理性的行為是從哪裡來的，而她的這些行為，也反映出她處在一種不正常的環境中。

讓對方內疚是最常見的話語控制手段。它依賴於對方感知罪惡感的能力。這種能力是經由教育灌輸給我們的，由此可見教育的作用。正常情況下，我們都曾經感受過罪惡感，也曾經讓別人產生過罪惡感。

讓人內疚的三種類型

讓人內疚的手段，可以分為三種類型。一個女人感覺到丈夫在疏遠她，對她態度冷淡，不再碰她。女人很擔心，便去問丈夫什麼情況。

第一種類型，丈夫會回答說：「看看我工作上這些事，你就會懂了！」或者「不是我疏遠你，是你沒有時間。你要出差，要陪孩子，要陪父母什麼的。」又或者「我不知道你有什麼好抱怨的，你連感覺被愛的能力都沒有了！」

第二種類型，丈夫會回答說：「我受夠你的這些要求了。你要再這樣，我就走了。」

至於第三種類型，女方聽到的回答會是：「我不明白為什麼你就不懂我，我不能一心多用啊。你站在我的立場想想看⋯⋯」

控制者會根據自己的目的，來選擇相應的控制手段。例如在兩個人要分手的時候，想要先結束關係的人自己會感到內疚，而他們讓自己擺脫內疚感最好的辦法，就是讓對方來承擔分手的責任：「我離開你，是因為這些年來，你一直都在忽略我，你沒有做任何努力讓我能夠繼續愛你，你的心思都在（以下幾種情況任意可選）孩子／工作／家人身上⋯⋯」「你那方面不行。」「我在你眼裡什麼都不是。」「你的注意力從來就沒有放在我身上。」

除此之外，還有：「你根本不顧及別人的痛苦，我說的不只是我的痛苦，反正你也不在乎。但是請你想想孩子們，想想他們要承受的，想想你給他們創造的生活，想想他們對你的信任！」

但這個辦法也不總是能夠奏效。例如，女方向男方開戰，試圖讓他內疚，而後者也可能會以同樣的方式回擊。當然，女方不會任由對方這樣汙蔑自己，於是列出更多的證據，甚至言詞激烈地指責對方。男方也不示弱，藉此發洩以往埋藏在心中的不滿，從頭開始翻舊帳⋯⋯

如此一來，幾個月後，這兩個人恐怕都可以成為讓人內疚方面的專家了。

★本文摘自寶瓶文化出版《有毒的話語：親密關係裡的話語控制》，作者羅伯特‧紐伯格（Robert Neuburger），法國精神分析學家、夫妻和家庭治療師。話語控制是一種語言陷阱、精神暴力。而親密關係裡的信任與封閉性，正是話語控制的溫床。作者以清晰的思維與視野，深刻提醒我們在親密關係裡的巨大盲點。