「親密關係控制」常見5原因！反覆羞辱、詆毀、孤立對方最惡劣

▲親密關係中經常存在「言語控制」，多半是為了隱瞞某些事情、改變對方或為自己辯護、挽留對方、逼走對方，以及詆毀對方。（圖／達志／示意圖）

文／羅伯特‧紐伯格（Robert Neuburger）

摘自／寶瓶出版《有毒的話語：親密關係裡的話語控制》

「人有一種可怕的欲望，想要窺探別人的內心，傳遞自己的恐慌，為別人和自己一樣悲傷恐懼而感到安慰，想要操縱別人，在得知別人受到自己影響時自鳴得意。這些都是難以啟齒的，我們心中的惡魔。」——奧爾罕·帕穆克，《白色城堡》

要記得，有毒的話語的危害性，主要在於控制者用看似符合某種邏輯的話語，隱藏了自己真正的目的。控制者以善意的偽裝，說著迷惑人的、似是而非的話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

實施控制的人不一定是「病態自戀者」：只要條件允許，每個人都可能實施控制——在親密關係中，這樣的機會多的是！除了剛才所講的吸引，還有五個實施話語控制的原因：隱瞞某些事情、改變對方或為自己辯護、挽留對方、逼走對方，以及詆毀對方。

1、隱瞞某些事情：百分之九十都是想隱瞞婚外情。

常見的情況是，夫妻或情侶中的一方，想要隱藏某些可能會危及雙方關係的行為，其中百分之九十都是婚外關係。

這裡面也包含了多種可能，比如不再愛對方了、對對方失去了「性趣」、同性戀、私底下在經濟上幫助某些家庭成員、被解雇、破產、生病，或者是，重組家庭中的一員，頻繁看望和前任所生的小孩（以迎合伴侶）等等。這些情況下使用的控制技巧不容小覷，因為它們的目的是蒙蔽對方。

2、改變對方或為自己辯護：「你就是想讓我內疚！你總是這樣，你從來不承認自己犯的錯！」

要求另一半改變行為、習慣，是很棘手的事情，通常都會產生反效果：這樣的要求會被當作批評，有時候甚至會被當作攻擊，轉而引起對方的反擊，對方會以多少有點道理的指責來回敬你：

——「你想讓我承認是我的錯，是吧？」

——「不是啊！我只是想讓你不要……」

——「你就是，你想讓我內疚！而且，你總是這樣，你從來不承認自己犯的錯！」

然後，兩個人就開始吵起來了⋯⋯互相指責，有時候甚至是對罵，每個人都試圖——以自己在這方面不可否認的才能——讓對方感到不快。最後，得出的結論是對方沒有改變，自己也沒必要改變。

互相指責：在一個性別越來越平等的世界上——即便這種平等遠沒有完成，兩性都要徹底改變對彼此的看行為。互相指責並不能使提出的要求得到接受和採納。也許提出要求的人，會嘗試其他的方式，更巧妙一點的，有時候甚至是更有風險一點的，直至找到「好的」、能讓自己的要求得到滿足的提出方式。

▲有一種話語控制，是為了挽留對方。（圖／達志／示意圖）

3、挽留對方：「你怎能離開我？」

在這種情況下，控制行為的發生是為了留住想要疏遠自己，或是想要放棄這段感情的人。如果是要挽留疏遠自己的人，控制者放出的信號會是分散的，但也能感覺到被疏遠的距離感；如果要挽留想要放棄這段戀情的人，控制者放出的信號則很明確：「如果還繼續這樣的話，我就離開。」（言下之意：挽留我），甚至更明確：「我要離開了。」

讓人絞盡腦汁維持親密關係的原因很多，可能是因為一方還愛著另一方，可能是為了維持表面的關係，或是因為財務方面的牽扯。這個時候，控制情感（使對方內疚、情感勒索、威脅）便會如約而至。

4、逼走對方：從心理上打擊，反覆羞辱、損害對方的尊嚴等。

這種卑劣的行為是很危險的。

控制者從自身和金錢的角度上考慮，認為以這種方式離開對方，自己的損失更小。一切的打算，只是為了讓不再被愛的一方，先提出離開！

在這種情況下，控制者會故意破壞雙方的關係，指責對方讓生活變得不堪忍受。為了達到目的，他主要會從心理上進行打擊：反覆羞辱、損害對方的尊嚴等等。

5、詆毀對方：孤立對方，讓他在親人、孩子、朋友，甚至是法律面前，失去信譽。

這裡講的是暴力指責，旨在孤立對方，讓他在親人、孩子、朋友，甚至是法律面前，失去信譽，向眾人呈現自己建構出來的對方的形象，或者實施報復。

最惡劣、最具破壞性的控制手段，在這個時候都會用上。這種情況，通常出現在兩個人分手和離婚的時候，在家暴發生後，也能見到。家暴的實施者，通常是男性，會試圖將受害者描繪為說謊者和始作俑者。

不同的手段，同一種武器——語言：分為情感控制與精神騷擾，以及一系列譴責、抹黑、摧毀對方的行為。

控制的原因各式各樣，控制者使用的「武器」卻只有一個，那就是語言。

如果用埃米爾‧本維尼斯（Émile Benveniste）的觀點來解釋，就是使用語言來規劃和組織對方的想法。在手段上，花樣也是層出不窮。

如上文所述，控制者常常會嘗試多種手段，以便找到那個對他來說最有效的⋯⋯儘管如此，我們還是能把這些手段歸為三組，或者說三類，有平凡無奇的，也有極為陰險、狡詐的：情感控制、精神騷擾，以及一系列譴責、抹黑、摧毀對方的行為。

想要知道自己是不是控制的受害者，並不容易，因為控制的目的就在於讓我們對自我和自我感知產生懷疑。

雖然有些控制是比較顯而易見的，但是那些最有害的，恰恰是最難以看透的。想要看清這些控制行為，首先要能識別它們、定義它們、闡述它們。

★本文摘自寶瓶文化出版《有毒的話語：親密關係裡的話語控制》，作者羅伯特‧紐伯格（Robert Neuburger），法國精神分析學家、夫妻和家庭治療師。話語控制是一種語言陷阱、精神暴力。而親密關係裡的信任與封閉性，正是話語控制的溫床。作者以清晰的思維與視野，深刻提醒我們在親密關係裡的巨大盲點。