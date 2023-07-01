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大陸 大陸焦點 特派現場

荷蘭限制出口半導體設備！新措施9月生效　陸商務部表示不滿

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲陸商務部表示不滿。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

荷蘭6月30日宣布，將對部份先進半導體製造設備出口推出新限制措施，9月1日生效，屆時設備製造商須事先申請許可證，方可出口特定技術。l對此，大陸商務部發言人1日回應，中方對此不滿並堅決反對，荷方應不濫用出口管制措施，切實維護中荷企業和雙方共同利益，維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。

大陸商務部發言人表示，近幾個月以來，中荷雙方就半導體出口管制問題開展了多層級、多頻次的溝通磋商，但荷方最終仍將相關半導體設備列管，中方對此表示不滿。

發言人批評，近年來，美國為維護自身全球霸權，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫拉攏其他國家對大陸實施半導體打壓圍堵，人為推動產業脫鉤斷鍊，嚴重損害全球半導體產業發展，中方對此堅決反對。

發言人說，荷方應從維護國際經貿規則及中荷經貿合作大局出發，尊重市場原則和契約精神，避免有關措施阻礙兩國半導體行業正常合作和發展，不濫用出口管制措施，切實維護中荷企業和雙方共同利益，維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。

中國駐荷蘭使館30日稱，注意到荷蘭政府正式出台半導體製造設備的出口管制措施，「這是對出口管制措施的濫用，是對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離，中方對此堅決反對。」

使館指，這種行為不僅損害中國企業的正當合法權益，也會讓荷蘭企業蒙受損失，損害全球產業鏈供應鏈的穩定，還將破壞荷支持自由貿易的良好信譽。

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關鍵字：

大陸商務部荷蘭半導體

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