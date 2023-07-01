國小球場施工「市價86萬元電纜」遭竊！3嫌賤價2萬售出全拿去買毒

▲遭3嫌闖入竊走市價86萬元電纜線。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市北門區某國小風雨球場近期施工，不料竟遭犯嫌闖入竊取電纜線達1000公斤，案經學甲警分局群策群力、追查兩星期後，順利緝獲犯嫌共3人到案；初步了解，該批遭竊電纜線價值高達86萬元，但卻遭犯嫌以2萬多元賤價售出，所得贓款全都拿來買毒。目前警方已將涉案犯嫌依竊盜罪送辦，後續將持續追查電纜線流向。

學甲警分局6月中旬接獲轄內某國小內施工廠商報稱電纜線遭竊，重量約1000公斤、約損失新臺幣86萬元。因本分局與轄內學校平日聯繫緊密、互動良好，員警獲報後旋即組成專案小組，並由校方提供相關偵查線索，發現犯嫌利用該校白天畢業典禮結束後入校勘察地形，再於半夜3人共同行竊。本分局迅速鎖定歹徒所使用車輛，過濾分析可能犯嫌後報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，於昨（29）日持搜索票分別至嘉義縣、市等地，緝獲江姓、周姓、楊姓嫌犯等3名到案。

經清查該批遭竊電纜線價值約86萬元，被犯嫌以2萬多元賤價賣予不肖回收商，所得贓款則用於購買毒品之用，警方後續將持續追查可能銷贓場所。

學甲警分局表示，本案電纜線遭竊，因犯嫌係他縣市之慣竊，查緝過程不僅增加偵辦難度亦增加警力負擔，但靠著同仁相互配合及積極的辦案態度，搭配警察與各級學校隨時密切通報，得以將犯罪集團一一查緝到案，本分局將持續維護轄區治安，呼籲民眾勿以身試法。