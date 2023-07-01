快訊／台南夫婦新城橋落水　搜救近1小時...中風妻死亡丈夫命危

▲▼台南今(1)日有1對夫妻落水，警消到場搜救後，1死亡、1無呼吸心跳。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅、郭玗潔／台南報導

台南佳里新城橋下今(1)日發生落水案！一對70多歲老夫婦於上午11時許跌落大圳，警消人員獲報到場搜救，找到阿嬤時已確定死亡，家屬決定不送醫，阿公被救起時，則已經失去呼吸心跳。

據了解，夫妻倆早上8點多出門，阿嬤有中風情形，至於兩人墜河原因，有待進一步調查。



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