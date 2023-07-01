台灣抽象藝術大師蕭勤辭世　享耆壽90歲！不辦公祭、懇辭花禮

▲蕭勤老師於6月30日病逝。（圖／翻攝自蕭勤國際文化藝術基金會官網）



記者施怡妏／綜合報導

台灣當代藝術家、抽象藝術巨擎蕭勤，6月30日高雄病逝，享耆壽90歲，蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴，昨（30）日在臉書證實此消息，遵照蕭勤老師生前遺願，「不發訃文、不辦公祭、不設靈堂、懇辭花禮，並敬辭各界的致意禮」，追思會日期確認後會再行公布。

執行長吳素琴28日就在臉書發文，蕭勤老師因舊疾以致健康狀況不佳，已於6月初住院治療之中，沒想到30日就發文，「很遺憾於此公佈蕭勤老師於2023年6月30日辭世，享年90歲」，不發訃文、不辦公祭、不設靈堂、懇辭花禮，並敬辭各界的致意禮，董事會將擇日於蕭勤國際文化藝術基金會辦公室舉行追思會，確定舉辦日期後會再行公布。

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蕭勤老師1952年跟隨李仲生學畫，並成為「東方畫會」主要成員，1955年遠赴西班牙升學，其後放棄學位轉赴藝術較為蓬勃的巴塞隆納發展，多年後於義大利藝術成就得到肯定，作品展覽在多個國際展覽中備受注目，出國後23年，於1996年回到台灣，2005年自國立台南藝術大學退休後定居高雄。

蕭勤老師是50年代中葉推動中國現／當代藝術的急先鋒，更是在歐洲推動中、西方當代藝術交流的第一人，其作品源自道家及禪宗的哲學思想，融合東西方文化及現代藝術創作經驗，以直見心性的手法，來實現本我之精神自覺。對蕭勤而言，藝術創作並非其最終極之人生目標，毋寧是透過創作手段，來探討生命之旅程，發掘心靈之潛能及體悟天人合一的真義。