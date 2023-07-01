日本現全球首例OZ病毒死亡個案！羅一鈞提預防方法：噴防蚊液有用

▲奈良公園摸小鹿要注意蜱蟲，奈良餵鹿資料照。（圖／記者蔡玟君攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本出現全球首起Oz病毒死亡個案，而赴日旅遊若到奈良經常會餵鹿吃鹿仙貝，有提醒指因為鹿身上有大量的蜱蟲，不要用手觸摸鹿。疾管署副署長羅一鈞表示，目前全球僅有日本出現人類OZ病例個案，評估感染風險低；建議出國旅遊應避免接觸野生動物，若有接觸機會，應噴灑防蚊液來達到防蜱蟲叮咬的效果。

日本厚生勞動省6月23日證實，茨城縣有一名70多歲婦人，去年因心肌炎病逝，進一步調查後發現，可能是因為遭蜱蟲叮咬感染Oz病毒，這也是全球首例Oz病毒死亡的個案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臉書粉專「魚漿夫婦」就提醒注意奈良公園的鹿，奈良的鹿身上有大量的蜱蟲，「而且牠們會帶著這些蜱蟲接近我們，走過來用頭部摩擦，蜱蟲數量可能是你想像的100倍，摸鹿等於摸蜱蟲」。

羅一鈞說明，OZ病毒在日本首度報告人類確診死亡，在日本以外也沒有發現過。而依據日本先前進行的動物調查，針對東部、中部、西部挑選鹿做蜱蟲與病毒檢測，結果在西部的山口縣、愛媛縣，野鹿的病毒陽性率較高。至於中部，雖然奈良縣沒有進行抽樣，但鄰近岐阜縣、三重縣亦有野鹿檢出陽性，至於東部縣市則沒有檢出。

羅一鈞分析，日方正式公布的人類確診個案就僅此婦人一例，另當時進行野生動物調查，同時有發現西部受檢2名獵人OZ病毒血清陽性，人類相關病例就此3例，因此整體感染人類的風險還是低的。

要如何預防？羅一鈞建議，蜱蟲可以透過防蚊蟲藥劑來預防，前往國外避免接觸野生動物，要接觸也可以使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免蜱蟲等病媒叮咬。