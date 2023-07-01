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體驗豪宅超狂視角！科教館頂樓空中花園正式開放「暑假免費」

▲▼科教館頂樓空中花園正式開放，民眾可一覽雙溪及遠眺觀音山。（圖／科教館提供）

▲科教館頂樓空中花園正式開放，民眾可一覽雙溪及遠眺觀音山。（圖／科教館提供）

記者許敏溶／台北報導

想體驗水岸第一排、豪宅頂樓超狂視角，台灣科學教育館就看得到！科教館原先作為雨水回收的頂樓，歷經多年改造，現在變成有生態花園、多功能教室的空中花園，還可遠眺觀音山、台北101以及整個雙溪流域，更將士林地區盡收眼底，科教館表示，想要一覽城市風貌不用上山，只要來科教館空中花園，今（1日）起開放，暑假期間免費，歡迎民眾來體驗城市饗宴。

科教館長劉火欽表示，因為科教館頂樓具有360度盡覽地景優勢，故將過去封閉的屋頂重新規劃，在上面打造了一座「城市之環，在白天，民眾可以盡收觀音山、台北101、大屯山系、淡水河、基隆河、雙溪、磺溪、五分港溪流域及城市景觀，並串聯起重新設計的「實驗花園、生態花園及蜂花園」三個不同屬性的空間。

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▲▼科教館頂樓空中花園正式開放，民眾可一覽雙溪及遠眺觀音山。（圖／科教館提供）

▲科教館頂樓空中花園正式開放，圖為空中花園全景。（圖／科教館提供）

科教館表示，目前「實驗花園」有中央氣象局設置的氣象觀測站，並與泰雅族小米媽媽合作實驗性種植更具極端氣候適應力的小米作物；「生態花園」則是希望呈現植物在自然演替下的野生風貌，成為物種的保護棲地；「蜂花園」則選種了許多蜜源植物，進行城市養蜂，而「城市之環」橋下的琥鉑色光環，則是科教館與景觀師、燈光師在不干擾蜜蜂生活環境下，蘊含著人與生態共存的溫柔設計，藉以傳達人與萬物共生環境下可以做的努力。

科教館也利用屋頂空間辦理多元活動，如夜探、觀星、露營、森林療癒、樂齡體適能等，從今天起，開放限定的頂樓城市之環特色導覽，將結合在地社區歷史文化探討士林及雙溪流域的變遷；另外也有談風與雨，讓大家學會雨量冀及風向計的判讀；暑假更有唯一一梯次的夜宿夏令營「2023科學跨域探索暨創意實作競賽營」，將在營隊三天完成科教館、市立天文館、兒童新樂園的科學探究，更將夜宿11樓頂樓花園，活動開放報名隨即秒殺，更多頂樓空中花園限定花園，請洽科教館官網查詢。

▲▼科教館頂樓空中花園正式開放，民眾可一覽雙溪及遠眺觀音山。（圖／科教館提供）
▲▼科教館頂樓空中花園正式開放，並在科教館屋頂露營。（圖／科教館提供）

▲▼科教館頂樓空中花園正式開放，民眾可一覽雙溪及遠眺觀音山。（圖／科教館提供）

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